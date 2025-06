Joe Marinelli, ator de "Sideways" e "The Morning Show", morre aos 68 anos 

Joe Marinelli era casado com Jean Marie Roth e tinha dois filhos.

Joe Marinelli, ator e autor renomado, morreu no dia 22 de junho em Burbank, Los Angeles, Califórnia, aos 68 anos. A causa da morte foi um câncer de estômago.

Ao longo de sua carreira sólida e respeitada, Marinelli deixou um legado marcante tanto na televisão quanto no cinema. Ele se destacou em produções como Sideways: Entre Umas e Outras (2004) e The Offer (2022). Também participou da consagrada General Hospital , uma das novelas diárias mais longas e tradicionais dos Estados Unidos.

Em 2022, foi indicado ao Screen Actors Guild Awards na categoria de Melhor Performance de Elenco em Série Dramática por The Morning Show, ao lado de estrelas como Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

No início da carreira, recebeu o reconhecimento do público e da crítica ao conquistar o prêmio Soap Opera Digest Awards, em 1990, como Ator Cômico do Dia, por seu papel na série Santa Barbara (1984).