Fernanda Torres é convidada para ser membro da Academia do Oscar e votar na premiação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que promove o Oscar, divulgou nesta quinta-feira (26) uma lista com 534 artistas e executivos da indústria convidados para se juntarem à instituição. Entre eles está Fernanda Torres, que neste ano concorreu ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Ainda Estou Aqui, vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional.



"Estamos muito felizes em convidar esta respeitada classe de artistas, tecnólogos e profissionais para se juntar à Academia. Por meio de seu compromisso com a produção cinematográfica e com a indústria cinematográfica em geral, esses indivíduos excepcionalmente talentosos fizeram contribuições indeléveis para a nossa comunidade cinematográfica global", diz o comunicado oficial assinado pelo CEO da Academia, Bill Kramer, e pela presidente, Janet Yang.