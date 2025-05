É do Brasil! Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Wagner Moura leva o prêmio de melhor ator em Cannes por "O Agente Secreto"

Kleber Mendonça Filho venceu como melhor diretor. Palma de Ouro ficou com "It Was Just an Accident"

24/05/2025 - 14h11min Atualizada em 24/05/2025 - 22h09min