Wagner Moura e equipe de "O Agente Secreto" dançam frevo em Cannes 

O cinema nacional marcou presença no Festival de Cannes 2025, na França, com a estreia de O Agente Secreto, neste domingo (18). O longa de Kleber Mendonça Filho foi ovacionado por cerca de 13 minutos após a exibição e levou a cultura de Pernambuco ao tapete vermelho do evento.

O sexto longa-metragem do cineasta vai concorrer ao prêmio Palma de Ouro na 78ª edição do Festival de Cannes, que acontece até o dia 24 de maio.

Leia Mais A série que pode tornar Wagner Moura o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy

Protagonista do filme, o ator Wagner Moura posou para fotos junto com colegas do elenco e outros integrantes da equipe de produção. Eles chamaram atenção ao dançar frevo na chegada ao festival — com direito a orquestra e passistas do tradicional grupo Guerreiros do Passo tocando o ritmo da festa.

— A performance do Guerreiros do Passo foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida nos últimos anos, incluindo os filmes, porque é uma real transposição de música e de energia para uma outra cultura, que é a da França. A gente fazer isso em Cannes fala muito da força da música, da dança e do cinema — afirmou Kleber Mendonça Filho.

Após a exibição do filme, Kleber agradeceu a toda equipe e disse estar "muito honrado" com o trabalho:

— Quero agradecer a toda a equipe que fez este filme e tem uma pequena parte desta equipe aqui. Me sinto muito honrado em ter vocês aqui, foi uma grande experiência fazer O Agente Secreto. Queria agradecer a todos os atores e a toda equipe técnica. Muito obrigado.

Repercussão internacional

A imprensa internacional disparou elogios ao longa, chamando o filme de "obra-prima" e "monumental". O aspecto político — abordando a ditadura militar (1964 - 1985) — foi um dos pontos destacados nas publicações.

A revista Variety apontou a capacidade do diretor de "não apenas de recriar, mas de nos transportar de volta àquela época".

Já o site Deadline descreveu que o filme é sobre a "atmosfera da época" e ainda citou o longa de Walter Salles Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de filme internacional, como um exemplo de filme "forte e bonito" sobre a mesma temática.

O filme

Com 158 minutos de duração, O Agente Secreto é um thriller ambientado no Brasil de 1977, durante a ditadura militar. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta a Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Leia Mais Ticiano Osório: o filme da Netflix que pode dar um quentinho no coração

O elenco inclui Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho. O filme é uma coprodução Brasil (CinemaScópio Produções), França (MK Productions), Holanda (Lemming) e Alemanha (One Two Films) e terá distribuição no Brasil da Vitrine Filmes.

Este é o terceiro título de Mendonça Filho selecionado para disputar a Palma de Ouro, o prêmio máximo de Cannes. Os outros dois foram Aquarius (2016) e Bacurau (2019), parceria com Juliano Dornelles que dividiu com a produção francesa Os Miseráveis (2019), de Ladj Ly, o Prêmio do Júri, a terceira distinção mais importante no festival.