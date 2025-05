Qual a ordem cronológica dos filmes "Premonição"? Saiba como e onde assistir

Iniciada em 2000, a saga de Premonição chamou atenção ao transformar o destino em uma força implacável: personagens morrem de formas inusitadas , mas inevitáveis. Foram mais de U$ 666 milhões de dólares arrecadados com os cinco primeiros filmes, em bilheterias ao redor do mundo.

Ordem dos filmes da saga

Premonição 5 (2011)

Mesmo sendo lançado 11 anos após o primeiro filme, a história é anterior a ele e encerra praticamente no mesmo momento em que Premonição começa. Na trama, um jovem vê o desabamento de uma ponte suspensa. Ele consegue salvar a si mesmo e outras pessoas do desastre a tempo. Contudo, a própria Morte começa a perseguir os sobreviventes.

Premonição (2000)

Premonição 2 (2003)

Um ano após o desastre aéreo, a Morte começa a perseguir Kimberly (A. J. Cook), após ela prever um engavetamento brutal e impedir que vários motoristas entrem na estrada. Com a ajuda de Clear Rivers (Ali Larter), única sobrevivente dos eventos do primeiro longa, ela tenta descobrir se é possível quebrar o ciclo .

Premonição 3 (2006)

Seis anos após o que aconteceu no primeiro filme, uma adolescente pressente um acidente mortal em uma montanha-russa e consegue sair do brinquedo com os colegas. Quando a tragédia se confirma, ela e os sobreviventes precisam lidar com as consequências de desafiar a morte.