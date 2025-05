O nome do novo papa , Leão XIV , voltou a viralizar nas redes sociais, dessa vez não por conta de movimentos no Vaticano, mas por um filme de 2017 . O terror mexicano O Habitante, da Netflix, "previu" a morte do pontífice.

A cena em questão é apenas uma parte do enredo, não o foco principal. No trecho, um telejornal declara a morte do fictício papa Leão XIV. O nome do personagem foi escolhido ainda em 2015, quando o diretor e roteirista Guillermo Amoedo procurou elementos de antigas profecias cristãs para escrever o roteiro.