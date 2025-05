"That's all!" Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

"O Diabo Veste Prada 2": novo filme já tem data de estreia, diz revista

Com Aline Brosh McKenna no roteiro e David Frankel na direção, nenhum membro do elenco foi confirmado até o momento

