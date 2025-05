"O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho,  concorre à Palma de Ouro em Cannes neste sábado

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, disputa no Festival de Cannes. Victor Jucá / Divulgação

O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é um dos 22 concorrentes à Palma de Ouro 2025, no 78º Festival de Cannes, que terá premiação na tarde deste sábado (24). A premiação acontece a partir das 13h40min e tem júri presidido pela atriz francesa Juliette Binoche.

O longa brasileiro já conquistou dois prêmios fora da competição oficial nesta manhã, conforme O Globo. O Agente Secreto foi escolhido o melhor do festival pelo júri da crítica da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecimento de exibidores independentes da França.

O Agente Secreto estreou no festival com aplausos e recebeu elogios da crítica internacional. O jornal inglês The Guardian deu cinco estrelas ao longa, com elogios à interpretação de Wagner Moura, uma "performance complexa e simpática". O crítico Peter Bradshaw coloca o filme como um dos favoritos.

A BBC também destacou o filme do cineasta brasileiro, que é ambientado na ditadura militar dos anos 1970, como um "thriller político elegante e vibrante" e que, "apesar de todo o seu colorido vibrante e ostentação, se baseia nas angústias e tragédias reais de cidadãos comuns".

É a terceira vez que Mendonça Filho concorre ao prêmio. As primeiras foram com Bacurau e Aquarius.

Estrelado por Wagner Moura e com 158 minutos, o filme se passa em 1977 e conta a história de um professor que volta para Recife para reencontrar o filho. O elenco inclui Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho.

Apagão

O último dia do festival foi perturbado por um apagão no sudeste da França neste sábado, mas a cerimônia foi confirmada e ocorrerá em "em condições normais", informou a organização.

O apagão deixou Cannes e suas imediações sem energia elétrica, mas o festival tem um gerador. A causa do corte de energia, que começou pouco depois das 10h (5h de Brasília), ainda é desconhecida e afeta quase 160 mil imóveis, segundo autoridades locais.

"O Palácio de Festivais mudou para um sistema de abastecimento de energia elétrica independente, o que permite manter todos os eventos e projeções previstos para hoje, incluindo a cerimônia de encerramento, em condições normais", afirmou a organização do evento cinematográfico.

Outros destaques

Entre os filmes favoritos à Palma de Ouro, segundo os críticos, também está Sentimental Value, do diretor norueguês Joachim Trier. O filme narra o relacionamento complicado entre um diretor de cinema no fim da vida (Stellan Skarsgard), que deseja retomar o relacionamento com as filhas.