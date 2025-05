"Karate Kid: Lendas" é o sexto filme da franquia, reunindo gerações. Sony Pictures / Divulgação

Karatê Kid: Lendas chega aos cinemas nesta quinta-feira (8) sendo o mais curto de todos os seis filmes da franquia iniciada em 1984, com 1h34min. A nova produção tem meia hora a menos que o título original e uma redução de cerca de 50 minutos em relação ao longa-metragem de 2010.

Tal mudança é curiosa, visto que, nesta nova incursão ao mundo das rinhas de adolescentes, é preciso apresentar um novo protagonista. É uma tentativa, talvez, de atrair uma geração que não consegue prender a atenção em algo que não seja os poucos segundos que um vídeo do TikTok leva para passar.

Dinâmica, a própria montagem do filme não dá muito tempo de respiro, com frequentes auxílios gráficos para estimular o espectador e complementar a experiência. Inclusive, os cortes das cenas de luta são rápidos, experimentando diversos ângulos para mostrar apenas um chute.

É uma atualização de linguagem interessante, buscando um novo público que pode nem conhecer a jornada de Daniel-san e do senhor Miyagi, mas sem ofender os quarentões que irão aos cinemas movidos pela nostalgia – afinal, o oitentista Karatê Kid: A Hora da Verdade foi um fenômeno da Sessão da Tarde.

E o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, quando a versão de 2010 também virou febre, embalado pela trilha sonora do fenômeno pop Justin Bieber. Na verdade, dá para dizer que foram três vezes, já que Cobra Kai, a série do streaming, também arrebatou uma legião de fãs, tanto é que ganhou nada menos que seis temporadas, sendo finalizada em fevereiro último.

A ideia de Lendas, então, é surfar no hype. Na verdade, em todos os hypes, pegando elementos das várias fases da franquia e mesclando tudo neste projeto que, desde o começo, quis estar ligado à internet. A escolha do protagonista, Ben Wang, foi feita de maneira global, através de um chamamento para inscrições pelas redes sociais – em apenas um dia, a Sony Pictures recebeu mais de 10 mil candidatos.

Ralph Macchio (esq.), Ben Wang (centro) e Jackie Chan em cena de "Karatê Kid: Lendas". Sony Pictures / Divulgação

"Dois galhos, uma árvore"

Mas, enfim, qual é a história de Karatê Kid: Lendas? A trama aposta no que já deu certo na franquia: um jovem – Li Fong (Wang) – se muda, contra a sua vontade, para uma cidade estranha, apaixona-se por uma menina que namora com um lutador "bad boy" e, em pouco tempo, encontra-se inscrito para participar de um torneio de artes marciais. E, neste caso, o foco é o caratê.

A diferença para esta versão de 2025 é que o protagonista não aprende a lutar em pouco tempo, como ocorreu com os personagens centrais das aventuras anteriores. Ele já tem uma bagagem de kung fu, ensinado na China pelo seu tio-avô, o senhor Han (Jackie Chan), de Karatê Kid de 2010.

Leia Mais Três horas no cinema? Por que os filmes estão ficando cada vez mais longos

Porém, para estar apto para participar do torneio, é necessário de um especialista carateca: eis que entra em cena Daniel LaRusso (Ralph Macchio), dos três primeiros filmes da franquia (1984-1989) e de Cobra Kai (2018-2025). E, para unir estas duas linhas temporais, a franquia recorre a um retcon – ou seja, uma continuidade retroativa, que modifica uma parte de uma história já estabelecida.

Desta forma, o longa-metragem, que é comandado pelo estreante na função (Jonathan Entwistle, da série jovem The End of the F***ing World) une as famílias de Han e Miyagi (Pat Morita), mostrando que, ao longo da história, o kung fu e o caratê estiveram unidos.

É com o lema "dois galhos, uma árvore", repetido à exaustão durante o filme, assim que o jovem protagonista vai encarar o seu grande desafio: derrotar o desafeto de seu interesse romântico.

Ben Wang é o grande protagonista da nova versão de "Karatê Kid". Sony Pictures / Divulgação

Facilidades

Priorizando a rapidez, o roteiro de Rob Lieber precisa encontrar formas de avançar por arcos de maneira rápida. Assim, algumas soluções são apressadas e pouco desenvolvidas – como, por exemplo, a decisão de Han viajar da China para Nova York, cidade onde está morando Li. A história tem que avançar, não importa muito como e nem a quantidade de clichês que forem necessários.

Esta agilidade pouco dá espaço para refletir sobre os acontecimentos. O espectador apenas vai aceitando. Mas tudo se torna mais fácil com o carisma dos personagens, em especial o chinês Ben Wang. O ator de 25 anos – mas que aparenta ter bem menos, assim como foi com Macchio, que estrelou o primeiro Karatê Kid com 23 – entrega uma atuação segura, ao mesmo tempo em que dá show lutando.

Multitalentoso, Wang transita muito bem entre o inglês e o mandarim, ao mesmo tempo que consegue mesclar os estilos de artes marciais — em diversos momentos, ele replica as acrobacias consagradas de Jackie Chan, com o mesmo humor e personalidade. E uma dinâmica que também é um ponto positivo de Lendas é quando Li ensina as suas habilidades para o boxeador Victor (Joshua Jackson), o que permite com que o público entenda a dimensão de seu talento como lutador.

Porém, assim como ocorreu lá em 1984, o novo Karatê Kid não consegue dar um propósito para o seu principal antagonista, Connor Day (Aramis Knight). É só mais um vilão unidimensional, tal qual foi Jonnhy Lawrence (William Zabka).

Será que daqui há 30 anos ele vai ganhar uma série para se redimir? A franquia, pelo visto, ainda estará por aí, pois, com este novo capítulo da saga, a Sessão da Tarde acaba de ganhar um importante reforço em seu catálogo para ser repetido incontáveis vezes. E deve, pelo menos, se divertir em todas elas.

Veja o trailer: