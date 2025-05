Robert Benton venceu o Oscar de melhor filme por "Kramer vs. Kramer" (1979). STAN HONDA / AFP

Vencedor de três prêmios Oscar, incluindo dois por Kramer vs. Kramer (1979), o renomado cineasta Robert Benton morreu aos 92 anos no último domingo (11). Hillary Bibicoff, representante do diretor e roteirista, informou que ele faleceu em casa, nos Estados Unidos. A causa do óbito não foi revelada.

Benton foi reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas com três Oscar ao longo da carreira. Por Kramer vs. Kramer, ele venceu na categoria de melhor direção e melhor roteiro adaptado.

Já por Um Lugar no Coração (1984), levou o prêmio de melhor roteiro original e ainda foi indicado a melhor direção. Em mais de quatro décadas dedicadas ao cinema, ele recebeu sete indicações na premiação.

De acordo com o The New York Times, Benton deixa um filho, John. A esposa dele de seis décadas, Sallie, morreu em 2023.

Benton no Festival de Veneza em 2003 para o lançamento do filme "Revelações". VINCENZO PINTO / AFP

Trajetória

Nascido em setembro de 1932, Robert Douglas Benton era natural de Waxahachie, no Textas, nos Estados Unidos.

Junto com David Newman, Benton escreveu o thriller policial Bonnie e Clyde (1967), estrelado por Faye Dunaway e Warren Beatty. O principal título dele foi Kramer vs. Kramer, longa que mostra a dura realidade de um divórcio e se tornou um dos mais premiados da década de 1970.

Além das estatuetas de melhor roteiro adaptado e melhor direção, o filme recebeu outras três:

Melhor ator, para Dustin Hoffman

Melhor atriz coadjuvante, para Meryl Streep

Melhor filme

Também ao lado de Newman, o roteirista escreveu A Garota Terremoto, lançado em 1972, no mesmo ano em que estreou como diretor com Bad Company. A dupla, junto com a esposa de Newman, uniu-se para escrever o roteiro de Superman (1978), estrelado por Christopher Reeve, Marlon Brando e Margot Kidder.

Apesar de ter dirigido atuações lendárias e premiadas, Benton era conhecido em Hollywood por sua modéstia.