Conhecidos por interpretar valentões no cinema, o ator Joe Don Baker morreu no dia 7 de maio, aos 89 anos. Ele atuou em filmes como 007 - Marcado para a Morte (1987); 007 Contra GoldenEye (1995) e 007 - O Amanhã Nunca Morre (1997).

A morte foi confirmada na terça-feira (13) pela família do artista, informou The New York Times. Não há informações sobre a causa do falecimento.