Em chamada de vídeo, Wagner Moura fala pela primeira vez sobre prêmio em Cannes

Moura e Mendonça Filho em coletiva de imprensa no dia 19, para falar de O Agente Secreto em Cannes.

Wagner Moura falou pela primeira vez sobre o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes neste sábado (24), através de uma videochamada. Ele está em Londres, na Inglaterra, para a gravação de outro projeto.

Intermediada por Kleber Mendonça filho - que levou o prêmio de melhor direção - , a ligação foi colocada no microfone. O cineasta pediu então que Wagner dissesse algumas palavras em inglês , pois muitos jornalistas internacionais estavam presentes na entrevista.

—Eu queria estar aí com todos vocês, mas estou aqui, sozinho, tomando uma taça de vinho. Não poderia estar mais feliz. É um momento tão importante da minha vida! Eu tentei trabalhar com o Kleber por muitos anos, e estou muito, muito, muito feliz pela forma como o filme foi recebido, porque é uma produção brasileira, significa muito para a cultura brasileira. É uma pena que eu esteja comemorando sozinho, gostaria de estar aí com vocês — concluiu.