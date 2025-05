Ator que interpretou o personagem Chucky morre aos 61 anos

Morreu, aos 61 anos, o ator Ed Gale. De acordo com o g1 , o óbito ocorreu na terça-feira (27), em um hospital psiquiátrico em Los Angeles , nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada. Gale interpretou o personagem Chucky no filme Brinquedo Assassino, de 1988 .

Alvo de investigação

Gale começou a ser investigado nos EUA, em 2023, após trocar mensagens com teor sexual com uma pessoa que ele acreditava ser menor de idade. O ator admitiu que teve outras conversas do tipo com menores.