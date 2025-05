Após cinco anos fechado, cinema do Lindóia Shopping volta a operar nesta quinta-feira com dois filmes em cartaz

Em meados de 2022, uma das salas chegou a reabrir para abrigar a MP3 Arena, empreendimento que oferecia uma experiência diferenciada para os amantes dos jogos de videogame, em frente à telona. No entanto, a operação encerrou no segundo semestre de 2024.

Agora, o espaço retorna ao seu uso habitual pela rede Moviecine. As salas no Lindóia Shopping são as primeiras abertas pela marca, que tem o gaúcho Gabriel Farias, ex-gerente de Marketing da Arcoplex, como diretor.