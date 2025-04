Titanic ganha documentário que mostra navio em 3D e revela novos fatos sobre naufrágio; entenda

Um novo documentário da National Geographic promete transformar o entendimento sobre o naufrágio do RMS Titanic , ocorrido há 113 anos no Atlântico Norte.

Intitulado Titanic: A Ressurreição Digital , o filme apresenta um modelo 3D em escala real do navio e revela detalhes inéditos da tragédia que marcou a história da navegação.

A produção de 90 minutos é resultado de um projeto da empresa Magellan , especializada em mapeamento em águas profundas. A estreia será nesta sexta-feira (11) nos Estados Unidos e deve chegar ao Disney+ no sábado (12).

Como foi feito o mapeamento?

O navio naufragado, que está a 3,8 mil metros de profundidade nas águas geladas do oceano Atlântico, foi mapeado com o uso de robôs subaquáticos .

Foram mais de 700 mil imagens, capturadas de diversos ângulos, gerando o que é descrito como “o modelo mais preciso do Titanic já feito: um gêmeo digital em escala 1:1, preciso até o último rebite”, segundo comunicado da National Geographic .

Veja o trailer de Titanic: A Ressurreição Digital

O que a produção descobriu sobre o Titanic

A peça reforça o relato de que os engenheiros da Sala de Caldeiras Dois permaneceram em seus postos por mais de duas horas após a colisão com o iceberg, às 23h40min de 14 de abril de 1912.

Isso teria sido decisivo para manter a energia do navio, permitindo a comunicação via rádio e salvando centenas de vidas . Nenhum dos 35 homens dessa equipe sobreviveu.

Outra evidência revelada pelo modelo digital desmonta uma antiga teoria: a de que o Titanic se partiu ao meio. Isso porque a análise dos destroços indica que o navio foi dilacerado com violência, rompendo diretamente a área das cabines de primeira classe.

Oficial inocentado

A tecnologia também ajudou a rever a conduta do Primeiro Oficial William Murdoch , acusado de abandonar o navio.

No modelo, a localização de uma serviola de bote salva-vidas – equipamento usado para baixar as embarcações – mostra que o oficial foi levado pelo mar no momento em que tentava organizar o resgate.