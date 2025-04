Quem é Mark Kerr, lutador de UFC interpretado por The Rock em novo filme

No trailer divulgado, The Rock aparece completamente transformado com próteses faciais e cabelo. A24 / Instagram / @markkerrtsm / Reprodução

O trailer oficial de Coração de Lutador: The Smashing Machine, filme estrelado por The Rock, foi divulgado nesta quarta-feira (30).

A produção da A24 tem estreia prevista para 16 de outubro no Brasil e promete mostrar um lado sombrio da vida do astro.

Na trama dirigida por Benny Safdie (Joias Brutas), The Rock interpreta o bicampeão do Torneio Peso-Pesado do UFC, que brilhou no octógono entre os anos 1990 e 2000.

Leia Mais The Rock surge irreconhecível em trailer de filme sobre Mark Kerr, lenda do UFC

No trailer divulgado, o ator aparece completamente transformado com próteses faciais e cabelo (veja no final da matéria).

Quem é Mark Kerr?

Mark Kerr brilhou entre os anos 1990 e 2000, quando se tornou bicampeão Peso-Pesado do UFC. UFC / Divulgação

Mark Kerr brilhou entre os anos 1990 e 2000, quando se tornou bicampeão Peso-Pesado do UFC e conquistou quatro títulos mundiais de luta no ADCC.

Conhecido como "O Titânio" e “A Máquina Esmagadora”, impressionava pela força e domínio no chão. Mas, por trás da imagem de atleta imbatível, havia alguém que lutava contra dores físicas, vícios e relações conflituosas.

O filme acompanha justamente essa dualidade: enquanto vencia no octógono, fora dele enfrentava a dependência de analgésicos e crises no casamento.

Kerr chegou a sofrer uma overdose em 1999 e, anos depois, revelou viver com neuropatia periférica, condição que provoca dores crônicas e fraqueza nos nervos.

Estreia no Brasil

Natural de Toledo, Ohio, nos Estados Unidos, Kerr nasceu em 21 de dezembro de 1968. Desde cedo, demonstrou talento para o wrestling.

No ensino médio, tornou-se campeão estadual e, já na universidade, venceu o torneio da Divisão 1 da NCAA, derrotando Randy Couture, outro futuro ícone do UFC. Conquistou ainda uma medalha de ouro na Copa do Mundo de Wrestling de 1994 e prata nos Jogos Pan-Americanos de 1995.

Em 1997, após não conseguir se classificar para os Jogos Olímpicos, migrou para o MMA.

Sua estreia foi no Brasil, no World Vale-Tudo Championship 3, onde derrotou nomes como Fabio Gurgel e Mestre Hulk. Pouco depois, ingressou no UFC, onde venceu os torneios de número 14 e 15 com finalizações e nocautes.

Carreira no Japão e início do declínio

Com o sucesso no UFC, Kerr recebeu proposta do Pride FC, organização japonesa que oferecia melhores salários.

No Japão, viveu uma nova fase de vitórias, mas também encarou suas primeiras derrotas significativas — a mais marcante contra Kazuyuki Fujita, que marcou o início de sua queda.

Entre 2000 e 2009, tentou se manter competitivo em outras ligas, como ACF e WCO, mas sofreu com lesões e teve de lidar com a dependência química. A aposentadoria veio de forma não oficial, após uma derrota em 2009.

Documentário da HBO

Em 2002, a HBO lançou o documentário The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, que expôs, pela primeira vez, esse lado mais problemático da carreira do atleta.

A produção abordou o uso de opioides, as crises de ansiedade antes das lutas e a instabilidade em seus relacionamentos.

Por onde anda Mark Kerr atualmente?

Em 2022, ele foi incluído no Hall da Fama do ADCC, coroando a trajetória nas artes marciais. Após se aposentar, trabalhou como vendedor em uma concessionária de carros até 2015.

Atualmente com 56 anos, empreende no ramo fitness e na própria marca pessoal, com palestras, presença em eventos e podcasts. No ano passado, completou seis anos de sobriedade.

Qual o enredo de Coração de Lutador: The Smashing Machine?

Produzido por um estúdio queridinho dos críticos, o A24 (o mesmo de Moonlight e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, ambos ganhadores do Oscar), este é o primeiro filme solo do diretor Benny Safdie, que, com o irmão, Josh Safdie, realizou os ótimos Bom Comportamento (2017) e Joias Brutas (2019), entre outros títulos.

Na trama de Coração de Lutador, Dwayne Johnson aparece com próteses no rosto e também cabelo. A caracterização é para assemelhar o ator a Mark Kerr, que entre 1997 e 2009 foi duas vezes campeão do Torneio Peso-Pesado do UFC, venceu quatro mundiais da ADCC e foi apelidado como "O Titânio" e "A Máquina Esmagadora".

O filme vai abordar os bastidores da carreira do atleta, que lidou com abuso de substâncias e com relacionamentos tumultuados, tanto na família quanto com treinadores.

Coração de Lutador inclui no elenco Emily Blunt, no papel de Dawn Staples, esposa de Kerr, e o lutador brasileiro de jiu-jitsu Roberto de Abreu Filho, o Cyborg Abreu, que encarna seu compatriota Fabio Gurgel, hoje com 55 anos.

Veja o trailer: