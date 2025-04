"Como criança, fui sexualizada", conta Natalie Portman, que estreou nos cinemas aos 12 anos

Atriz estreou nos cinemas com o longa "O Profissional" (1994), aos 12 anos.

Nas telas dos cinemas desde os 12 anos, Natalie Portman diz que sofreu com a sexualização desde criança . Esse foi apenas um dos desafios que enfrentou antes mesmo de chegar à vida adulta, conforme compartilhou em conversa com Jenna Ortega , publicada pela revista Interview.

— Como criança, fui sexualizada, o que acho que acontece com muitas jovens garotas no cinema e na televisão. Me senti muito assustada por isso. Obviamente, a sexualidade é uma parte importante da juventude, mas eu queria que isso estivesse dentro de mim, não que viesse na minha direção — contou.