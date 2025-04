Autópsia de Gene Hackman é divulgada e aponta problemas cardíacos e jejum prolongado

Ator faleceu aos 95 anos. LUCY NICHOLSON / AFP

O resultado da autópsia do ator Gene Hackman, mostrou indícios de problemas cardíacos, sinais de Alzheimer e indícios que apontam jejum prolongado.

Hackman e a esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados sem vida em 26 de fevereiro, na residência dos dois em Santa Fé, no Novo México. As autoridades acreditam que a morte de Betsy foi por hantavírus, doença transmitida por ratos.

Detalhes da autópsia

O documento final da autópsia confirmava que o cérebro de Gene Hackman tinha sinais de "estágio avançado de doença de Alzheimer". Segundo a Fox News, foi encontrado no sangue do ator um nível de acidez compatível com jejum prolongado.

O exame ainda indicou que ele tinha um histórico de doenças cardíacas, tendo um marcapasso desde 2019, além de stents e de uma válvula aórtica. Em março, peritos já estavam atribuindo a morte de Hackman a problemas cardíacos.

Relembre o caso

O ator americano Gene Hackman, 95 anos, a esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, e o cachorro do casal foram encontrados mortos em sua residência na tarde de 26 de fevereiro.

Quando os cadáveres foram localizados, a porta da casa — que fica em um condomínio cercado — estava aberta, mas não havia desordem ou sinais de que algo tenha sido roubado. Hackman estaria caído perto da entrada, e uma bengala estaria próxima do corpo.

Betsy teria sido localizada em um banheiro, no segundo andar. No balcão, próximo a ela, haveria pílulas de um remédio de uso controlado espalhadas. O cachorro estava em um closet.

Quem era Gene Hackman

Ator era um ícone de Hollywood e ganhou dois Oscars durante uma carreira histórica, entre 1960 até sua aposentadoria, no início dos anos 2000.

Os dois Oscars de Eugene Allan Hackman foram conquistados pelos filmes Operação França (1971), como melhor ator, e Os Imperdoáveis (1992), como melhor ator coadjuvante. Ele ainda recebeu outras três indicações, como melhor ator por Mississippi em Chamas (1988) e como melhor ator coadjuvante por Meu Pai, um Estranho (1970) e Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (1967).

A filmografia do artista conta com mais de 100 atuações, incluindo clássicos como Superman (1978), A Firma (1993) e Os Excêntricos Tenenbaums (2001). Hackman também trabalhou em diversas séries de TV e no teatro. Antes de começar a carreira de ator, ele foi fuzileiro naval e serviu na China, no Japão e no Havaí. Ele estreou em peças teatrais nos anos 1960.

Hackman se aposentou em 2004, com o filme Uma Eleição Muito Atrapalhada. Desde então, quis se afastar dos holofotes em sua vida em Santa Fé.

O ator é pai de três filhos, frutos do relacionamento com a primeira esposa. Hackman casou-se com Betsy em 1991.

O casal levou uma vida privada após mudarem para Santa Fé, décadas atrás.