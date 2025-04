Avatar (2009) teve a maior arrecadação da história do cinema e somente na China o faturamento alcançou mais de US$ 200 milhões.

Segundo o UOL , o Ministério do Exterior da China não negou ou confirmou a informação. Apesar de afirmar que não comentam rumores online, o porta-voz do órgão declarou que a China vai continuar tomando medidas firmes para proteger os interesses e os direitos dos cidadãos.

Entre os exemplos de sucesso estão o longa Avatar (2009), que teve a maior arrecadação da história do cinema. Somente na China o faturamento alcançou mais de US$ 200 milhões.

No caso de Vingadores: Ultimato (2019), produção da Marvel, os ganhos chegaram a US$ 632 milhões. Em valores proporcionais, os EUA chegaram a US$ 858 milhões.

Filmes como Minecraft, Branca de Neve e Capitão América: Admirável mundo novo lideram as bilheterias do cinema chinês, confirmando o prejuízo da indústria cinematográfica americana caso a medida se confirme.

A resolução, no entanto, pode ser positiva para a produção chinesa, que terá maior espaço nos cinemas do país. O exemplo mais recente é a animação Ne Zha 2, que faturou US$ 1,8 bilhão no cinema local, registrando também a maior bilheteria global