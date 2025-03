VÍDEO: apresentadores de TV mexicana celebram vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar

Não foi só no Brasil que a estatueta para Ainda Estou Aqui na disputa do Oscar de melhor filme internacional causou comoção. Os apresentadores Ricardo Casares e Javier Ibarreche, da TV Azteca, dançaram e cantaram quando aconteceu o anúncio pela atriz Penélope Cruz.

Assista ao vídeo

— É uma história tocada com respeito, tocada com uma classe da parte do seu diretor, o senhor Walter Salles, que entre outras coisas dirigiu Diários de Motocicleta, um cineasta que tem o seu momento. Que emoção. Não ganharam os maus! — disse Ricardo Casares, referindo-se ao filme Emília Perez.