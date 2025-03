Desfile fashion Notícia

Veja os looks das celebridades no tapete vermelho do Oscar 2025

Um dos momentos mais aguardados na maior premiação do cinema mundial é a passagem de estrelas pela entrada do Teatro Dolby, em Los Angeles, com seus modelos de grife

02/03/2025 - 20h23min Atualizada em 03/03/2025 - 10h12min Compartilhar Compartilhar