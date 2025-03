Quem é Mikey Madison, vencedora do prêmio de melhor atriz no Oscar 2025

Mikey Madison, atriz americana de 25 anos, tem se destacado em Hollywood pela versatilidade. Na 97ª edição do Oscar, realizada na noite deste domingo (2), a jovem conquistou o prêmio de melhor atriz.

Mikaela Madison Rosberg passou por diversos papéis, desde uma seguidora da família Manson, no longa Era uma vez em… Hollywood (2019), até uma stripper que se casa com um oligarca russo, em Anora (2025), dirigido por Sean Baker e premiado como melhor filme no Oscar 2025.

Em Anora, Mikey interpreta a personagem que dá nome ao filme: uma jovem stripper que engata um improvável romance com o filho de um oligarca russo.

No discurso de agradecimento ao prêmio, a atriz agradeceu à família e comentou detalhes da vida:

— Isso é muito surreal. Me desculpem, estou nervosa, vou ler um papel, mas muito obrigada à Academia. Cresci em Los Angeles, mas Hollywood sempre pareceu muito distante de mim — disse Mikey. — Obrigado à minha incrível família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão mais novo e meu irmão gêmeo, Miles. Obrigado por ser meu melhor amigo, não que você tenha escolha.

A vencedora do Oscar também dedicou parte do discurso à categoria da qual faz parte em Anora:

— Eu também quero reconhecer e homenagear novamente a comunidade de profissionais do sexo. Vou continuar apoiando e sendo uma aliada. Todas as pessoas incríveis, as mulheres que tive o privilégio de conhecer dessa comunidade foram um dos destaques de toda essa experiência incrível.

Logo após o Oscar de atriz, Anora conquistou o grande prêmio da noite: melhor filme. A produção acumulou cinco estatuetas — venceu também por melhor roteiro original, melhor montagem e melhor direção.

Trajetória de Mikey Madison

Natural de Los Angeles, na Califórnia, Mikey começou a carreira em 2013, com participações em curtas-metragens. Ela teve o primeiro papel em um longa em 2015, no drama Liza Liza: Skies Are Grey (sem lançamento no Brasil).

Mikey se tornou conhecida pela atuação em Better Things (2016–2022). Na série, ela interpreta uma das três filhas de Sam Fox (Pamela Adlon), uma atriz que tenta balancear o trabalho em Hollywood e a vida de mãe solteira.

Em 2019, conseguiu um papel no longa Era uma vez em… Hollywood, do diretor Quentin Tarantino, indicado na categoria de melhor filme na edição do Oscar de 2020. Também no longa e vivendo outra seguidora de Manson estava Margaret Qualley, que atuou ao lado de Demi Moore em A Substância.

Dentre outros papéis na carreira da jovem, destaca-se o de Amber Freeman, em Pânico (2022), River, em A Informante (2023), e Kat, em Rhino (2021). A atriz também participou de outros filmes independentes como Monstro (2018) e Nostalgia (2018).

Atriz não tem redes sociais

Enquanto Karla Sofía Gascón teve a campanha no Oscar 2025 abalada por posts polêmicos do passado e Fernanda Torres aproveitou a torcida brasileira nas redes sociais, Mikey Madison passou pela cerimônia em uma espécie de anonimato digital. A atriz de 25 anos não tem (e não pretende ter) rede sociais.

— Não é algo que pareça autêntico ou natural para mim, e não acho que eu teria algo muito impactante para adicionar às redes sociais — disse Mikey em entrevista à Bustle em novembro de 2024.

A atriz afirmou que é uma pessoa sensível e acha que estar fora do ambiente das redes sociais é a opção mais segura e saudável.

— Não acho que você deva ler as coisas que as pessoas estão dizendo sobre você. Acho que isso não é natural, e não é humano olhar para todas essas imagens muito selecionadas. Tenho muitos pensamentos sobre isso, mas não acho que eu já os tenha expressado antes. Mas eu me conheço, e acho que me manter ignorante dessa parte da Internet é provavelmente mais saudável para mim — afirmou a vencedora do Oscar na entrevista.

Ganhadora do Oscar aos 25 e coincidências com Gwyneth Paltrow

Uma das surpresas na premiação de melhor atriz foi a idade de Mikey: 25 anos. Nesta edição do Oscar, ela foi a mais jovem a concorrer na categoria: Demi Moore tem 62 anos, Fernanda Torres, 59, Karla Sofía Gascón, 52, e Cynthia Erivo, 38.

Em 25 de março, Mikey completará 26 anos. Coincidentemente, será a mesma idade que Gwyneth Paltrow tinha quando venceu Fernanda Montenegro na mesma categoria do Oscar, em 1999. Na ocasião, a americana concorria por Shakespeare Apaixonado, enquanto a brasileira representava Central do Brasil.

As coincidências com Paltrow não param por aí. O ano em que a agora veterana ganhou seu primeiro Oscar, 1999, foi o mesmo em que Mikey nasceu.

As cores dos vestidos também chamaram atenção de quem acompanha a cerimônia: as duas vestiram rosa. Internautas brasileiros logo começaram a associar a sequência de coincidências à derrota de atrizes brasileiras na categoria.

Interação com Fernanda Torres

Mikey Madison e Fernanda Torres posaram ao lado de Walter Salles para uma foto. HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Após a cerimônia, Fernanda Torres foi gravada parabenizando Mikey Madison pela conquista no Oscar. A estrela brasileira trocou carinhos e beijou o rosto da atriz de 25 anos. As duas concorreram juntas à categoria de melhor atriz.

Depois, elas ainda posaram para fotos ao lado do diretor Walter Salles, de Ainda Estou Aqui.