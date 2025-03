Instagram da Academia bloqueia publicações sobre o Oscar no Brasil: "Deviam ter vergonha"

A tela da esquerda mostra como o feed da Academia aparece para brasileiros nesta segunda-feira. À direita, está o feed para americanos, com posts indisponíveis no Brasil. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Em meio aos milhares de posts nas redes sociais de brasileiros comemorando o primeiro Oscar do país, alguns chamaram atenção na manhã desta segunda-feira (3). Internautas notaram que algumas publicações do Instagram da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação, não estavam disponíveis no Brasil.

Na foto acima, é possível ver como está — até o momento da publicação desta reportagem — o feed da Academia para brasileiros. Se compararmos a grade da tela inicial no Brasil com o que aparece para estadunidenses, são, pelo menos, seis publicações a menos.

Entre as postagens indisponíveis estão o discurso de Mikey Madison, protagonista de Anora que desbancou Fernanda Torres na categoria de melhor atriz, e imagens de Walter Salles, diretor que recebeu o Oscar de melhor filme internacional por Ainda Estou Aqui.

Chuva de comentários

Assim que a discrepância foi percebida, os brasileiros se pronunciaram — e não pararam. Dezenas de comentários em português questionando o "bloqueio" aparecem nos posts da Academia.

"Não adianta bloquear o acesso pq a gente sempre vai dar jeito...", escreveu um usuário.

"Não há democracia nem mesmo para visualização das publicações. Muito bem, Academia! Mostrando toda a falta de prestígio de vocês", completou outro perfil.

"Deviam ter vergonha de restringir/bloquear essa publicação de quem está no Brasil, só porque estão com medo do engajamento negativo", disse outro internauta.

Xingamentos de brasileiros estão nos comentários de diversas publicações. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Alguns internautas acusaram a instituição de estar bloqueando o conteúdo por "medo do engajamento negativo", em referência ao comportamento de brasileiros em outras publicações referentes ao filme disponíveis na internet. O público do Brasil lota o perfil oficial do Oscar com comentários desde muito antes dos indicados serem revelados.

Teoria de "A Substância"

Na última madrugada, após a vitória de Mikey Madison, perfis criticaram a escolha da Academia, comparando-a com o enredo de A Substância, longa que rendeu uma indicação na mesma categoria à Demi Moore.

Em A Substância, Moore interpreta uma atriz que perde espaço em Hollywood à medida que fica mais velha. Para alguns brasileiros, a Academia estaria cometendo o mesmo etarismo retratado no filme.

"Parabéns por terem comprovado a teoria da Substância", escreveu uma usuária na publicação de melhor filme. "The Substance criticando a indústria do entretenimento e o Oscar vai lá e reforça o estereótipo, parabéns", comentou outro brasileiro na mesma publicação.