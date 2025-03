Fernanda Torres é convidada para participar do Desfile das Campeãs do Carnaval

"Ainda Estou Aqui" levou o Oscar durante desfile da Imperatriz Leopoldinense. Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fernanda Torres, premiada com o Oscar de melhor filme internacional por Ainda Estou Aqui, foi convidada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para desfilar durante o Desfile das Campeãs do Carnaval.

A confirmação veio do próprio prefeito, que anunciou a participação da atriz no carro alegórico da prefeitura, programado para o próximo sábado (8). Este convite, segundo informações da Globo, não só reconhece o êxito de Fernanda Torres no cinema internacional mas também a insere em uma das celebrações mais significativas do Brasil.

Durante uma entrevista à Folha de S.Paulo, Paes revelou entusiasmo com a inclusão de Torres, afirmando que ela simboliza prestígio para o país, independentemente do Oscar.

— Ganhando ou não, ela já é Oscar! Já arrumei tudo com o Andrucha (Waddington, marido de Fernanda) — disse o prefeito.