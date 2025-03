Fernanda Torres foi uma das atrizes do elenco a celebrar a vitória no Instagram. Reprodução @oficialfernandatorres / Instagram

O elenco de Ainda Estou Aqui (2024) celebrou a vitória do filme brasileiro de Walter Salles como melhor filme internacional na cerimônia do Oscar, celebrada na noite de domingo (2). Nas redes sociais, os atores comemoraram o feito, que representa um marco na história do cinema brasileiro.

Confira a seguir o que o elenco compartilhou na internet sobre a vitória.

Fernanda Torres

Protagonista indicada ao Oscar por sua interpretação de Eunice Paiva, Fernanda Torres publicou uma foto segurando a estatueta do Oscar, acompanhada do diretor Walter Salles, com a legenda: "Ainda Estamos Aqui Comemorando".

Antes disso, ela também havia postado imagens do envelope com o resultado da votação e do prêmio na mão do diretor. "Nós vamos sorrir. Sorriam!", escreveu na legenda, em referência a uma de suas falas emblemáticas no longa.

Selton Mello

Intérprete do deputado Rubens Paiva no filme de Walter Salles, Selton Mello também celebrou a vitória nas redes sociais.

O ator postou uma foto segurando a estatueta do Oscar acompanhada da legenda: "Esse troféu celebra a equipe, aditiva o filme, honra a família Paiva

e mais que isso: aumenta consideravelmente o interesse no nosso potente cinema brasileiro".

Humberto Carrão

O ator Humberto Carrão, que interpreta Félix, jornalista e grande amigo de Rubens Paiva, comemorou a vitória em grande estilo: direto da Sapucaí.

Carrão compartilhou no Instagram uma foto segurando uma máscara com o rosto de Fernanda Torres estampado e de fundo é possível ver um carro alegórico passando. "Ganhamos! Ahhhhhhhhhhhhhhh", escreveu o ator.

Olivia das Torres

Nos stories do Instagram, Olivia das Torres, que interpreta a versão adulta de Maria Beatriz, uma das filhas de Eunice e Rubens Paiva no filme, também celebrou a vitória.

"O Oscar é nosso, emoção única, explosão de felicidade", escreveu.

Olivia das Torres comemorou a vitória de "Ainda Estou Aqui" nos stories do Instagram. Reprodução @oliviadastorres / Instagram

Thelmo Fernandes

Thelmo Fernandes comemorou a vitória acompanhado de amigos. Em um story no Instagram, o ator que interpreta Lino Machado, advogado da família Paiva em Ainda Estou Aqui, compartilhou uma foto segurando um objeto que simulava um Oscar em que também aparecia um cartaz escrito: "Democracia rima com alegria".

Thelmo Fernandes postou foto da comemoração do Oscar com amigos. Reprodução @thelmo.fernandes / Instagram