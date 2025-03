Demi Moore ficou sem Oscar. Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP

Indicada ao Oscar pela primeira vez pelo papel em A Substância, Demi Moore viu seu favoritismo ir por água abaixo e a estatueta acabou entregue a Mikey Madison por Anora.

A Forbes destacou uma lista de outros atores, atrizes e até diretores renomados que conquistaram sucesso e admiração do público, além de algumas indicações ao Oscar, mas que nunca conquistaram a estatueta dourada.

Confira alguns:

Tom Cruise

O ator estadunidense já foi indicado quatro vezes. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Tom Cruise, conhecido por filmes populares e de sucesso de bilheteria, recebeu indicações ao Oscar por Nascido em 4 de Julho (1989), Jerry Maguire (1996) e Magnólia (1999), além da indicação como produtor por Top Gun: Maverick.

Amy Adams

Artista possui seis indicações ao Oscar. AFP / AFP

Amy Adams é reconhecida por suas atuações em filmes aclamados, mas ainda não foi premiada. A atriz recebeu indicações ao Oscar de Melhor Atriz por O Mestre (2012) e Trapaça (2013), e de Melhor Atriz Coadjuvante por Retratos de uma Obsessão (2005), Dúvida (2008), O Vencedor (2010) e Vice (2018).

Harrison Ford

Ator está com 82 anos de idade. LOIC VENANCE / AFP

Mesmo sendo um nome icônico da indústria do cinema e eternizado como Han Solo em Star Wars, Harrison Ford recebeu apenas uma indicação ao Oscar como Melhor Ator por A Testemunha (1985), mas não venceu.

Samuel L. Jackson

Pulp Fiction, que rendeu indicação do ator foi lançado em outubro de 1994. Petra Collins / The New York Times

Samuel L. Jackson foi indicado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por Pulp Fiction (1994), mas não levou. Ele recebeu um Oscar Honorário em 2022, por sua versatilidade e presença marcante no cinema internacional.

Glenn Close

Última indicação ao Oscar da artista foi no drama "A Esposa". Reprodução / Facebook

Apesar de ser uma atriz de grande calibre cuja busca pelo Oscar é uma das mais notáveis, Glenn Close foi indicada a Melhor Atriz quatro vezes: por Atração Fatal (1987), Ligações Perigosas (1988), Albert Nobbs (2011) e A Esposa (2018), mas nunca ganhou uma estatueta.

Angela Bassett

Em 2024, foi homenageada com um Oscar Honorário por sua contribuição ao cinema. D'Andre Michael / Divulgação

Angela Bassett recebeu duas indicações ao Oscar: a Melhor Atriz por Tina (1993) e Melhor Atriz Coadjuvante por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022). Em 2024, foi homenageada com um Oscar Honorário por sua contribuição ao cinema. Apesar do reconhecimento, a atriz lamentou ter perdido o prêmio para Jamie Lee Curtis em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo em 2023.

Johnny Depp

Afastado de Hollywood há seis anos, Johnny Depp deve retornar às telas com uma produção americana em breve. Steve Helber / POOL / AFP

Indicado a três prêmios Oscar na categoria de Melhor Ator, Johnny Depp nunca levou a estatueta para casa. As indicações foram por Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003), Em Busca da Terra do Nunca (2004) e Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (2007).

George Lucas

Artista foi homenageado pela academia com prêmio concedido a produtores, mas não com a estatueta. Reprodução / Reprodução

Um dos cineastas mais renomados da história, George Lucas recebeu quatro indicações ao Oscar, mas nunca venceu. Dentre as indicações, destacam-se a de Melhor Roteiro Original e de Melhor Direção por Loucuras de Verão (1973) e Star Wars (1977). Em uma das cerimônias, em 1992, Lucas foi homenageado pela academia com Prêmio Memorial Irving G. Thalberg, concedido a produtores, mas que não é representado pela estatueta dourada do Oscar.

Diane Warren

Ela foi indicada na categoria pela oitava vez seguida, mas não levou o prêmio neste domingo (2). MONICA SCHIPPER / AFP

A compositora Diane Warren recebeu 16 indicações ao Oscar - a última em 2025, com a música The Journey, da trilha sonora de Batalhão 6888 - mas nunca levou a estatueta para casa. Em 2023, recebeu um Oscar Honorário por sua contribuição ao cinema, mas que não é considerado como o principal prêmio.

Bradley Cooper

Bradley Cooper trabalhou no filme Nasce Uma Estrela (2018) e gravaram a música "Shallow". ELYSE JANKOWSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Após as derrotas no Oscar de 2024 por Maestro, Bradley Cooper acumula 12 indicações sem vitória. Ele foi indicado a Melhor Ator por O Lado Bom da Vida (2012), Sniper Americano (2014), Nasce uma Estrela (2018) e Maestro (2023). Também recebeu indicações como roteirista e produtor, incluindo os filmes Coringa (2019) e O Beco do Pesadelo (2021).

Michelle Williams

Atriz foi indicada ao Oscar por cinco vezes. AFP / AFP

Michelle Williams já teve cinco nomeações ao Oscar. Foi indicada a Melhor Atriz por Namorados para Sempre (2010), Sete Dias com Marilyn (2011) e Os Fabelmans (2023), e a Melhor Atriz Coadjuvante por O Segredo de Brokeback Mountain (2005) e Manchester à Beira-Mar (2016).

Willem Dafoe

Última indicação de Dafoe ao Oscar foi em 2018. Reprodução / Ver Descrição

Foram quatro indicações ao Oscar sem vitória para Willem Defoe. Foi indicado a Melhor Ator por No Portal da Eternidade (2018) e a Melhor Ator Coadjuvante por Platoon (1986), A Sombra do Vampiro (2000) e Projeto Flórida (2017).

A discussão sobre essas omissões levanta questões sobre os critérios de premiação da Academia e se uma longa carreira de sucesso é suficiente para garantir o reconhecimento máximo e sobre o que constitui uma performance ou contribuição digna de um Oscar.