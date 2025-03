Walter Salles e Fernanda Torres passaram pelo tapete vermelho na noite do Oscar 2025. Monica Schipper / Getty Images via AFP

A conquista de Ainda Estou Aqui, que levou o Oscar de melhor filme internacional neste domingo (2), deve mudar o patamar do cinema nacional e alavancar as carreiras dos artistas envolvidos na produção.

A afirmação é de especialistas consultados por Zero Hora. Uma delas, a pesquisadora de obras de Walter Salles e professora de Cinema e Audiovisual da ESPM-SP Cyntia Calhado, acredita que a visibilidade internacional de Ainda Estou Aqui no Oscar deve trazer para o Brasil mais parcerias estrangeiras — tal qual o longa premiado, que é uma coprodução com a França.

— O Oscar não é um fator isolado. É a coroação deste bom momento do cinema brasileiro. O Brasil vai ser o país de honra, neste ano, na área de mercado do Festival de Cannes. Então, abre uma possibilidade muito grande para parcerias internacionais nos próximos anos. E espero que esse Oscar se traduza em público brasileiro para o nosso cinema — enfatiza Cyntia.

Fortalecimento de coproduções

O presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs), ⁠Daniel Rodrigues, observa que, ao longo da história, as produções nacionais já tiveram grande afeição junto ao público, mas que a relação esfriou com o passar do tempo. Por isso, poucos títulos são realmente consumidos pelos brasileiros, em comparação com tudo que é realizado no país.

— Espero que o interesse do público brasileiro por seu cinema ganhe força para uma mudança maior, permanente. Essa repercussão aumenta a credibilidade diante de outros países, tendendo a fortalecer as coproduções com países como França, Alemanha e Inglaterra, que são polos produtivos pujantes. Isso deve fomentar uma maior procura de produtoras estrangeiras junto às produtoras brasileiras — projeta Rodrigues.

Aceno para o mundo

O audiovisual é o principal mecanismo de promoção de territórios, acredita o cineasta Zeca Brito, diretor de Legalidade (2019). Ele pontua que Ainda Estou Aqui projeta não apenas as belezas naturais do Brasil, mas um país disposto a contar sua história, fazendo justiça com sua população e sua memória.

— Isso tudo projeta uma credibilidade que resulta no desenvolvimento, na atração de investimento para o nosso país. É a credibilidade que a nossa democracia passa ao olhar para o passado com visão crítica. E também um aceno para o mundo sobre o nosso estágio civilizatório. O filme vai ajudar o Brasil a ser levado a sério pelo resto do mundo — acredita Zeca.

Selton Mello fará novo "Anaconda"

O primeiro a sentir o impacto de Ainda Estou Aqui foi Selton Mello que, durante a campanha do filme no Oscar, foi chamado para fazer uma nova versão de Anaconda em Hollywood. Ele atua ao lado de nomes como Jack Black e Paul Rudd. Este tipo de internacionalização deve se expandir para outros envolvidos no longa nacional — e para a indústria brasileira como um todo.

Para Rodrigo Oliveira, crítico de cinema e editor da revista digital Almanaque21, Ainda Estou Aqui se tornou um marco para o cinema brasileiro.

— A partir do momento em que a gente ganha um prêmio como esse, vem junto o reconhecimento internacional. Vamos ver os atores e a equipe por trás das câmeras conseguindo trabalhar mais lá fora. E, com toda certeza, veremos a Fernanda Torres em filmes internacionais, porque ela está muito aberta a isso — conta Oliveira.

Fernanda Torres preparada

O crítico de cinema reforça que, quando Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar por Central do Brasil, em 1999, projetava-se que isso fosse abrir uma carreira internacional — porém, a atriz não se mostrava interessada. Torres, por sua vez, sempre esteve inclinada a transitar entre países com o seu trabalho, inclusive aprendendo outras línguas para estar preparada.

— Ela está com a cabeça muito boa para uma carreira internacional. E está, realmente, aberta a isso. Ela já falou sobre fazer um papel em 007, na série Ruptura... E disse que não separa a carreira internacional da nacional. Isso é muito bacana, porque não vai fechar as portas para o Brasil, enquanto portas estarão abertas para o Exterior. Acho que ela só não anunciou nada ainda porque estava com a cabeça no Oscar, mas imagino que ser convidada para projetos no Exterior ela já foi. Deve estar na mira de muita gente — acredita o editor da Almanaque21.

Zeca Brito acredita que a trajetória da atriz já era brilhante antes da projeção dada pelo Oscar e que agora ela deve conseguir ajudar a projetar o cinema brasileiro como um todo.