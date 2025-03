Sem rivalidade

Com beijo, abraço e afagos, Fernanda Torres aparece em vídeo parabenizando Mikey Madison por prêmio de melhor atriz no Oscar

Brasileira de "Ainda Estou Aqui" conversou por alguns instantes com a norte-americana, que brilhou no longa "Anora", e ainda tiraram fotos juntas com o diretor brasileiro Walter Salles

03/03/2025 - 11h02min Atualizada em 03/03/2025 - 13h28min