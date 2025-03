Brasileiros comentaram na postagem sobre o prêmio de melhor filme do perfil oficial do Oscar. Reprodução @theacademy / Instagram

A vitória de Mikey Madison como melhor atriz por seu papel em Anora (2024) na cerimônia do Oscar realizada no domingo (2) não pegou bem entre os brasileiros que torciam por Fernanda Torres, concorrente na mesma categoria pela interpretação de Eunice Paiva no longa Ainda Estou Aqui (2024).

Nas redes sociais, usuários acusaram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de etarismo e compararam a situação com o Oscar de 1999, quando Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, também perdeu na mesma categoria para a atriz Gwyneth Paltrow.

Na época, a veterana concorria pelo papel em Central do Brasil (1998), enquanto Gwyneth, pela atuação em Shakespeare Apaixonado (1998).

Com a indignação dos fãs, as publicações no Instagram da Academia ficaram lotados de comentários de brasileiros criticando a decisão.

Teoria de "A Substância"

No perfil oficial do Oscar, chovem comentários citando o filme A Substância, em que Demi Moore (que também concorreu ao prêmio com Fernanda Torres) interpreta uma atriz que perde espaço em Hollywood à medida em que fica mais velha.

"Parabéns por terem comprovado a teoria da Substância", escreveu uma usuária na publicação de melhor filme. "The Substance criticando a indústria do entretenimento e o Oscar vai lá e reforça o estereótipo, parabéns", comentou outro brasileiro na mesma publicação. "Ver o etarismo, muito bem abordado em A Substância, ser confirmado através do Oscar de melhor atriz foi revoltante", registrou outra.

Comentário criticando a escolha da Academia para melhor atriz foi feito na publicação sobre o prêmio para Adrien Brody. Reprodução @theacademy / Instagram

Comparação com Fernanda Montenegro

Os brasileiros também comparam a derrota de Fernanda Torres na categoria de melhor atriz com a de Fernanda Montenegro, na mesma categoria, 26 anos atrás.

"Vocês tiraram o prêmio da mesma família duas vezes, tá de marcação meu chapa?", questionou uma usuária na publicação de melhor filme na conta oficial da Academia no Instagram. "Você roubou uma Fernanda e 25 anos depois roubou a outra! Nunca vou te perdoar!", escreveu outra brasileira.

No X, usuários apontaram semelhanças até mesmo nos looks utilizados por Mikey Madison e Gwyneth Paltrow em suas respectivas premiações.