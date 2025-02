 "Ainda Estou Aqui" tem chance no Oscar? Programa analisa reta final da corrida ao prêmio; assista

O Oscar mais aguardado da história para os brasileiros está chegando. Com "Ainda Estou Aqui" na disputa em três categorias, incluindo melhor filme, Kelly Matos, Ticiano Osório e Larissa Guerra analisam as chances do filme brasileiro dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres. O programa especial está disponível no Youtube e em GZH (assista no vídeo acima) a partir do meio-dia desta terça-feira (25).