Morre Tony Roberts, ator de filmes de Woody Allen, aos 85 anos

Tony Roberts fez parte do elenco do longa "Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão", de 1982. Metro-Goldwyn-Mayer Studios / Divulgação

Tony Roberts, ator conhecido por sua carreira no cinema e no teatro dos Estados Unidos, morreu aos 85 anos. Ele é lembrado especialmente pelas aparições em filmes de Woody Allen.

A notícia do óbito foi confirmada na última sexta-feira (7) pela filha do artista, Nicole Burley, ao The New York Times. De acordo com a herdeira, Tony morreu em decorrência de complicações de um câncer no pulmão.

A carreira do ator iniciou no teatro, destacando-se tanto na comédia, quanto em musicais. Na Broadway, ele fez papéis em obras como How Now, Dow Jones (1967) e Sugar (1972).

A parceria com Woody Allen surgiu com a peça Don't Drink the Water, do próprio cineasta nova-iorquino, exibida em 1966. Anos depois, Tony interpretou o personagem no filme baseado na montagem teatral. O mesmo aconteceu com Play It Again, Sam (Sonhos de Um Sedutor), que foi estrelada na Broadway em 1969 e posteriormente adaptada ao cinema, em 1972.

Foi graças à sua atuação em How Now, Dow Jones (1967) e Play It Again, Sam (1969) que Tony Roberts recebeu duas indicações ao prêmio Tony, o principal do teatro dos Estados Unidos.