Marca-passo de Gene Hackman deixou de funcionar nove dias antes de ele ser encontrado morto

Eugene Allan Hackman atuou em mais de cem projetos. LUCY NICHOLSON / AFP

A análise do marca-passo do ator Gene Hackman revelou que sua última atividade foi registrada nove dias antes de ele e sua esposa serem encontrados sem vida em sua casa no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos. A informação foi transmitida pelo xerife local, Adan Mendoza, na sexta-feira (28):

— Acho que é uma suposição muito boa de que esse foi seu último dia de vida.

Os corpos do ator de 95 anos e de sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 63 anos, foram encontrados na cidade de Santa Fé na quarta-feira (26), ao lado do corpo de um de seus cães.

As autoridades não encontraram indícios de crimes, mas consideraram as mortes "suficientemente suspeitas" para iniciar uma investigação.

Quando o casal foi encontrado, havia comprimidos espalhados ao redor de Arakawa no banheiro, com um aquecedor junto de sua cabeça. Seu corpo já estava em decomposição.

O corpo de Hackman, no entanto, estava no cômodo ao lado, com roupas postas e óculos de sol próximos.

Mendoza acrescentou que uma intoxicação por monóxido de carbono "parece descartada", após a realização de testes. Essa hipótese foi sugerida pela família à imprensa.

Também não foi encontrado "nenhum traumatismo" nos corpos parcialmente mumificados do casal, explicou o oficial.