Influenciador entrevista Willem Dafoe sem reconhecer o astro do cinema

Ator Willem Dafoe foi abordado enquanto caminhava por Nova York. TikTok / hikhann_ / Reprodução

O criador de conteúdo Feroz Zadran, que produz vídeos entrevistando pessoas nas ruas de Nova York sobre moda e profissão, publicou na última semana uma gravação inusitada. O entrevistado era o ator Willem Dafoe, que foi abordado como um cidadão comum, sem ser reconhecido pelo influenciador.

Sem aparentemente conhecer Willem Dafoe, intérprete do Duende Verde nos filmes do Homem-Aranha, Zadran elogia as roupas do astro e questiona sua profissão. Dafoe responde simplesmente que é ator.

Após Willem se apresentar, Zadran continua a entrevista normalmente e pergunta o que ele gosta na profissão que exerce.

— É sempre diferente. Nada está igual, nunca — responde o ator.

Zadran pede a Dafoe dicas para atores iniciantes, mas ele responde que não dá conselhos.

— Cada um precisa encontrar o próprio caminho. Apenas aproveite.

Em tom mais íntimo, as perguntas finais abordam como Dafoe se imagina em cinco anos e seu legado. O ator de 69 anos afirma que não pensa além do dia seguinte e evita refletir sobre como será lembrado.

A incerteza sobre o real conhecimento de Zadran surge no fim do vídeo, quando elogia o trabalho do ator. Alguns interpretam como uma abordagem natural sobre a carreira.

Os comentários expressam surpresa com a possibilidade do não reconhecimento. Internautas destacam a humildade de Dafoe ao responder às perguntas, enquanto outros elogiam sua postura igualitária com o entrevistador.

O vídeo alcançou mais de 13 milhões de visualizações no TikTok, independente da real reação de Zadran. No Instagram, foi compartilhado três vezes durante a semana em diferentes perfis.

Assista ao vídeo: