Cães de "Ainda Estou Aqui" vencem "Oscar canino" por participação no filme

As indicações e premiações para o filme Ainda Estou Aqui estão a todo vapor. Os cães Suri e Ozzy foram contemplados com o Prêmio Fido — espécie de Oscar que premia cachorros do cinema — por sua participação no longa nacional.

Eles dividiram o papel do cachorro Pimpão na obra de Walter Salles. O cão é o mascote do menino Marcelo, filho de Eunice — e autor do livro que inspirou o filme. A morte por atropelamento do mascote desencadeia uma reação marcante de fúria na protagonista, interpretada por Fernanda Torres.

Suri e Ozzy ganharam o troféu de "melhor cão em filme de época". Além da estatueta, receberam coleiras personalizadas com o nome da categoria.

O prêmio principal, na categoria "melhor do mundo", foi para Peggy, cão do filme "Deadpool & Wolverine". O bichinho já havia sido nomeado como cão mais feio da Grã-Bretanha.