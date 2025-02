Ator Tony Roberts morre aos 85 anos

Roberts atuou em mais de 68 produções, entre filmes e peças de teatro. BOB STRONG / AFP

O ator norte-americano Tony Roberts faleceu na sexta-feira (7), aos 85 anos. Ele enfrentava um câncer de pulmão, informou o The New York Times.

Nascido em Nova York, estudou na High School of Musican em Art e formou-se na Universidade Northwestern, em Illinois. Atuou em mais de 68 produções, entre filmes e peças teatrais, conforme o site especializado em cinema IMDb.

Foi duas vezes indicado ao prêmio Tony – principal premiação do teatro –, por sua atuação nas peças How Now, Dow Jones e Play It Again, Sam. Sua estreia na Broadway foi em 1962, na peça Something About Soldier.

Roberts ganhou fama por atuar em diversos filmes e peças do diretor Woody Allen. Habitualmente como coadjuvante, costumava dar vida aos melhores amigos dos personagens de Allen.

Uma de suas primeiras aparições ao lado de Allen foi na comédia Don’t Drink the Water, que ganhou os palcos da Broadway em 1966 e, posteriormente, virou filme. Também atuou em outros filmes do diretor, como Annie Hall (1977), Stardust Memories (1980), A Midsumer Night’s Sex Comedy (1982), Hannah and Her Sisters (1986) e Radio Days (1987).

Roberts era conhecido pela versatilidade para atuar em comédias e musicais, apontado pela crítica especializada como um ator genial para os gêneros. O sucesso nos palcos era reflexo de um desejo que cultivou ainda cedo, durante a infância.

“Ao contrário de muitos dos meus amigos, que não sabiam o que queria se tornar quando crescerem, eu sabia que queria ser ator antes de chegar ao ensino médio”, escreveu em memorial de Do You Know Me?