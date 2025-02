"Ainda Estou Aqui" concorre ao Goya, prêmio do cinema espanhol que será entregue neste sábado

Realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, a premiação selecionou, para concorrer na mesma categoria de Ainda Estou Aqui, produções do Uruguai, da Argentina, do Chile e da Costa Rica.

Os indicados

Ainda Estou Aqui - Brasil

O filme narra a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que busca descobrir o paradeiro de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello). No início da década de 1970, ele foi levado por militares para prestar um depoimento, durante a ditadura militar, e nunca mais foi visto. O óbito do ex-político foi reconhecido somente em 1996.

Agarra-me Forte - Uruguai

Matem o Jóquei! - Argentina

Remo Manfredini (Nahuel Perez Biscayart) é um jóquei lendário, mas seu comportamento autodestrutivo começa a ofuscar o talento e ameaça seu namoro com Abril (Úrsula Corberó). No dia da corrida mais importante de sua carreira, que o livraria de suas dívidas com a máfia, ele sofre um grave acidente, some do hospital e começa a vagar pelas ruas de Buenos Aires.