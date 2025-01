Indicados ao Oscar 2025 serão anunciados na quinta-feira (23). Lewis Joly-Pool / AFP

A lista de indicados ao Oscar 2025 será divulgada nesta quinta-feira (23). A apresentação chegou a ser adiada duas vezes em função dos incêndios em Los Angeles. Serão anunciados os finalistas de 23 categorias.

A apresentação dos indicados será feita por Rachel Sennott (Morte, Morte, Morte) e Bowen Yang (Wicked), com transmissão ao vivo disponível no canal da Academia no YouTube, no perfil da Plataforma Max no Tik Tok e no canal da TNT no YouTube.

Brasil na disputa

Esse ano, o Brasil está cotado para concorrer na categoria Melhor Filme Internacional com a produção Ainda Estou Aqui. Fernanda Torres, protagonista do filme, também está entre as possíveis indicadas para a categoria de Melhor Atriz.

Inicialmente, o anúncio estava marcado para ocorrer em 17 de janeiro. A data foi trocada para o dia 19 e adiada novamente para quinta-feira (23).

Quando sai a lista de indicados ao Oscar 2025?

