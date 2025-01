Fernanda Torres e seu Globo de Ouro conquistado por "Ainda Estou Aqui". Robyn Beck / AFP

O Brasil viveu uma semifinal de Copa do Mundo nesta quinta-feira (23) — a final será em 2 de março. Afinal, Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres foram nomeados ao principal prêmio do cinema mundial, o Oscar. Enquanto o longa-metragem recebeu indicações para melhor filme e melhor filme internacional, a atriz foi indicada como melhor atriz.

A expectativa em torno de Fernanda Torres vencer na categoria foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, justamente porque sua mãe, Fernanda Montenegro, de Central do Brasil (1998), perdeu o Oscar de 1999 para Gwyneth Paltrow, de Shakespeare Apaixonado (1998). O resultado é questionado até os dias atuais. E, uma possível vitória, agora, seria uma espécie de vingança pela injustiça cometida — ao menos, é o que dizem os internautas.

O hype, inclusive, está alto, porque Torres vem de aclamações. Inclusive, vencendo um inédito Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama. Mas, afinal, isso tem alguma influência no Oscar? Bem, no que diz respeito à projeção, sim.

Após conquistar o troféu, o nome da artista brasileira foi amplamente discutido na indústria estadunidense. Isso, provavelmente, levou os votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, a procurarem por Ainda Estou Aqui.

Isto pode ter ajudado a atriz a conquistar a vaga entre as melhores performances do ano. Entretanto, quem vota no Globo de Ouro não são os mesmos que escolhem quem vai concorrer ao Oscar — e muito menos quem vai vencer o prêmio. Mas, ainda assim, o Globo de Ouro tenta prever quem a Academia vai premiar.

Os votantes do Globo de Ouro são jornalistas estrangeiros focados na cobertura de entretenimento que trabalham em Hollywood e no mundo inteiro. Atualmente, são 334 profissionais. Já a Academia conta com quase 11 mil membros, todos profissionais da indústria cinematográfica.

Para selecionar os finalistas da categoria de melhor atriz, por exemplo, os nomeados são escolhidos por seus pares — ou seja, outros atores e atrizes. Só após a lista de indicados é que todos os membros da Academia podem votar nas 23 categorias, incluindo a de melhor atriz, que conta com a indicação de Fernanda Torres.

Quem vence um vence o outro?

Mas, afinal, se o Globo de Ouro tenta prever quem a Academia vai escolher para dar o Oscar, ele acerta com frequência? Desde o ano de criação da premiação realizada pela imprensa estrangeira, em 1944 — ou seja, há 81 anos, ele espelhou a escolha de melhor atriz de filme de drama com o Oscar de melhor atriz em 40 edições. Isso representa quase metade das vezes.

Vale ressaltar, entretanto, que a categoria de atuação feminina começou unificada e só foi dividida entre atriz de filme de drama e atriz de filme de comédia/musical em 1951.

A última vez em que o Globo de Ouro acertou a previsão da categoria de atriz de drama com o Oscar foi em 2020, quando Renée Zellweger venceu por sua interpretação em Judy: Muito Além do Arco-Íris (2019). O que resta, agora, é torcer para que as duas premiações se encontrem, novamente, com Fernanda Torres e sua performance memorável como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui (2024).