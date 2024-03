A popular música I'm Just Ken, interpretada por Ryan Gosling em Barbie, quase ficou de fora do filme. O produtor do longa, Mark Ronson, revelou, em entrevista ao The Times, que a canção não estava funcionando na primeira exibição teste da trama. Greta Gerwig, a diretora, foi quem lutou para manter a música de Ken na versão final que chegou aos cinemas.