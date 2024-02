Os astros do filme Romeu e Julieta, Olivia Hussey e Leonard Whiting, estão processando a Paramount Pictures, pedindo reparação para um "acontecimento traumático". Eles se referem a exibição de cenas em que estão nus no longa do diretor italiano Franco Zeffirelli, de 1968. Na época, os atores tinham 15 e 16 anos.