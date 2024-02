A Cinemateca Capitólio e o CineBancários reabrem suas portas ao público nesta semana após seus tradicionais recessos. Nesta quarta (14), a Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085) recebe seus visitantes para uma sessão surpresa, que ocorre às 19h30min, com ingressos gratuitos. O local revelou apenas que o longa em questão será uma obra-prima do cinema embalada pela música de Leonard Cohen. A partir de quinta (15), apresenta três filmes do diretor português João Pedro Rodrigues: O Ornitólogo (2016), Fogo-Fátuo (2022) e Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes nem Depois (2022). Os ingressos podem ser adquiridos no local, a R$ 16.