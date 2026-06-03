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Tesouros descartados
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Reciclador transforma sua casa em museu com raridades achadas no lixo em Porto Alegre

Com obras de arte, objetos antigos e até uma cabeça de tubarão empalhada, Museu de Resgates fica na Vila dos Papeleiros; saiba como visitar

André Malinoski

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