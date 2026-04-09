Artes

Paisagem urbana
Notícia

Murais artísticos em prédios de Porto Alegre ganham exposição no MACRS; veja as obras

Imagens do Festival Olhe pra Cima podem ser visitadas a partir desta quinta-feira (9) na sede do museu no 4º Distrito

William Mansque

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