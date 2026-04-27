Menos de um ano após reforma, Teatro Renascença volta a fechar por problemas estruturais relacionados à chuva

Palco do Teatro renascença foi atingido por goteiras. Dani Cezar / Arquivo pessoal

Menos de um ano após passar por uma reforma, o Teatro Renascença, em Porto Alegre, voltou a apresentar problemas em sua estrutura e terá a programação desta semana suspensa para reparos emergenciais.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) informou o cancelamento de todas as atividades previstas para o espaço até sexta-feira (1º). Entre os eventos afetados está a cerimônia de entrega do Prêmio Açorianos de Literatura 2025, que ocorreria nesta segunda-feira (27), mas terá nova data divulgada.

Em nota, a pasta informou que "em função do volume de chuvas da última semana, foram registradas goteiras que atingiram o palco" e que a situação ocorreu devido a "um problema nas calhas do telhado que não suportaram o volume de água da chuva".

Segundo a Secretaria, uma intervenção emergencial já está sendo providenciada, "com o objetivo de solucionar o problema com a maior brevidade possível".

Contudo, não foi informada a previsão para a reabertura do espaço. A suspensão da agenda compreende, até o momento, as atividades a serem realizadas entre os dias 27 de abril e 1º de maio.

Água no palco e cancelamento de última hora

Os problemas vieram à tona na última sexta-feira (24), quando três apresentações do espetáculo Oceânica, da companhia Casa Salto, precisaram ser canceladas de última hora.

Conforme a produtora do espetáculo, Dani Cezar, a equipe realizou a montagem do cenário e da iluminação cênica na quinta-feira (23). Mas ao retornar para a estreia, na sexta, encontrou o espaço em condições inadequadas para a apresentação.

— Quando chegamos, o teatro estava com baldes espalhados pelo palco e a água escorrendo — relata.

Segundo ela, a situação gerou preocupação imediata com a segurança dos envolvidos no espetáculo, pois a água estaria atingindo, também, refletores e outros equipamentos elétricos.

A produtora afirma que a Secretaria Municipal de Cultura chegou a enviar uma equipe técnica ao local, que instalou uma lona no telhado como medida emergencial. Ainda assim, de acordo com ela, o problema persistiu.

A decisão de cancelar a temporada – que teria apresentações na sexta-feira, no sábado e no domingo – foi tomada em conjunto com a coordenação do teatro.

Problema antigo

Segundo a produtora Dani Cezar, as goteiras e infiltrações são um problema estrutural antigo no Teatro Renascença, "conhecido por toda a classe artística que frequenta o local". Ela questiona o retorno do problema mesmo após as intervenções realizadas no equipamento cultural.

— A comunidade artística imaginava que os problemas estruturais tivessem sido resolvidos na reforma; mas, ao voltarmos a ocupar o espaço, presenciamos isso. O sentimento é de desespero, uma mistura de raiva e tristeza — desabafa a produtora.

— Até mesmo áreas que foram reformadas, como os camarins, estão com as paredes mofadas. A umidade continua vindo do teto. Não adianta fazer uma reforma que não trata a causa do problema — complementa Dani.

O Teatro Renascença ficou cerca de nove meses fechado para obras após ser atingido pela enchente de maio de 2024. Realizada pela CFL Incorporadora, a reforma teve investimento de R$ 3,6 milhões e foi concluída em julho do ano passado, quando o espaço foi reaberto.

À época, foram anunciadas melhorias no palco, na plateia, na parte elétrica, nos camarins e nos sistemas de som e iluminação, além de adaptações de acessibilidade.

Diante do relato de que o problema de infiltração é antigo no local, a reportagem questionou a Secretaria Municipal de Cultura sobre a realização de algum tipo de intervenção para resolver a questão. Contudo, na nota enviada pela pasta (veja ao final do texto), o tema não foi abordado.

Prejuízo e impasse sobre ressarcimento

Com o cancelamento do espetáculo Oceânica, a companhia Casa Salto relata ter tido prejuízos financeiros. Segundo a produtora, os custos da montagem e da equipe técnica somam cerca de R$ 10 mil.

— Investimos em cenografia, montagem, contratação de pessoal. Como o edital de ocupação do Renascença não prevê pagamento antecipado, dependíamos da bilheteria para arcar com esses custos, mas tivemos que devolver todos os ingressos devido ao cancelamento. E agora, como faremos? — questiona Dani.

A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Cultura a respeito de um possível ressarcimento. Segundo informado, "os gestores da Secretaria já entraram em contato com os responsáveis pelo espetáculo e apresentaram novas datas para a realização da apresentação, reafirmando o compromisso com a agenda cultural da cidade e com o público".

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Conforme a produtora Dani Cezar, a coordenação de Artes Cênicas da SMC, de fato, comprometeu-se a reposicionar o espetáculo na agenda cultural. Entretanto, segundo ela, foi informado que só há datas disponíveis para o segundo semestre, o que não atende à companhia.

— É um absurdo. A gente já tem os custos de agora e teria que pagar tudo de novo — diz.

Veja a nota da Secretaria Municipal de Cultura:

A Secretaria Municipal de Cultura lamenta o ocorrido na última sexta-feira, 24, no Teatro Renascença, quando goteiras ocasionadas pelas fortes chuvas durante a madrugada atingiram o palco, resultando no cancelamento da apresentação do espetáculo Oceânica, nos dias 24, 25 e 26 de abril.

A situação ocorreu devido a um problema nas calhas do telhado que não suportaram o volume de água da chuva.

A Secretaria Municipal de Cultura informa que já está providenciando uma reforma emergencial, com o objetivo de solucionar o problema com a maior brevidade possível.

Os gestores da Secretaria já entraram em contato com os produtores culturais responsáveis pelo espetáculo Oceânica e apresentaram novas datas para a realização da apresentação, reafirmando o compromisso com a agenda cultural da cidade e com o público.

A Prefeitura também informa que toda programação cultural no Teatro Renascença que estava agendada para a próxima semana - de segunda-feira, 27, até sexta-feira, 1.o maio - está cancelada para que as providências possam ser tomadas. A cerimônia de entrega do Prêmio Açorianos de Literatura 2025 que ocorreria nesta segunda-feira, 27, às 19h30, no Teatro Renascença, também foi cancelada. As novas datas da cerimônia e demais espetáculos serão anunciadas em breve.