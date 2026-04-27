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O rosto em argila começa a tomar forma em cima da mesa. As feições remetem a uma adolescente. O olhar parece vivo, como se a peça inanimada fosse se tornar uma pessoa real. Mãos de artista modelam os detalhes, aperfeiçoam as orelhas e as sobrancelhas. Ao lado, o busto do rei Luís XIV da França atrai a atenção pela verossimilhança com as imagens conhecidas do antigo monarca da França. Tratam-se de cabeças esculpidas pela artista visual Nina Eick, 39 anos.

Com avental preto, ela se senta em uma cadeira na sala do apartamento onde vive, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Exibe instrumentos que utiliza no processo criativo — conhecidos como estecos —, coloca um espelho redondo no colo e passa o dedo rapidamente pelo celular à procura de imagens inspiradoras.

Esta porto-alegrense compartilha parte de seu processo criativo nas redes sociais. Trabalha com arte contemporânea e pesquisa corpos que se movem a partir da interferência externa, como um empurrão ou o vento.

Uma das obras na sala são duas lebres unidas por uma corda, sendo que a segunda está retratada estatelada no chão. As lebres, diz a artista, aparecem com certa frequência em seus sonhos.

Ao olhar para a cabeça da menina que modela, diz o que sente:

— Parece que tu estás vendo a forma, mas ela não está te vendo.

Desenhos na infância

Impossível definir Nina Eick apenas como artista visual. Trata-se de uma multiartista, pois esculpe, pinta, produz, atua no teatro, canta e dá cursos de desenho online e no Atelier Livre da prefeitura de Porto Alegre. No fim de maio, ministrará uma oficina de esculturas em São Paulo. Também participa de exposições coletivas e promoveu duas individuais.

Desenha desde criança e sempre soube qual seria seu destino. Aprendeu com a avó Anabela Peixoto, artista visual que participou de diversas exposições no passado, inclusive na Europa.

— Minha avó foi muito importante, porque ela é artista também. Tudo o que eu fazia ela dizia que era lindo e me dava materiais. Lembro que um dos primeiros desenhos que fiz foi copiando desenhos do Van Gogh. Ela tinha livros dele em casa — recorda.

"Busco o movimento nas esculturas"

Nina conta que era muito tímida na infância e que a arte foi uma forma de se encontrar. A atuação no teatro também começou nessa época. Dessa maneira, formou-se em Artes Visuais com habilitação em Escultura e fez mestrado em Poéticas Visuais, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Agora, cursa doutorado.

— Estou pesquisando a relação entre escultura e performance. Sou atriz, e o movimento é o conceito central da minha pesquisa. Não acredito que nada esteja realmente parado. Busco o movimento nas esculturas. A escultura é diferente de uma pintura ou de um desenho. Parece que ela está no espaço, respirando com a gente. Parece que ela materializa a presença — analisa.

Conforme a artista, até nas esculturas de cabeças há certa sutileza de movimento, ora no olhar, ora na sobrancelha franzida.

Com a ajuda do espelho

Nina Eick utiliza espelho para criar a obra "Convicção", um rosto de menina. André Ávila / Agencia RBS

O espelho equilibrado no colo da artista serve para acompanhar o próprio movimento do corpo e reproduzi-lo na peça em criação. Modelar a clavícula da menina passa por observar essa parte em seu corpo. Essa peça em particular, batizada pela artista de Convicção, deverá receber ainda braços de cera ou vidro.

— Os corpos podem se mover com um empurrão, vento, chuva ou algo que alguém te diz — observa a artista, que estima já ter feito cerca de 25 cabeças, sendo várias do cantor e compositor Chico Buarque.

Escultura reproduz o rosto do cantor e compositor Chico Buarque. Nina Eick / Arquivo pessoal

Conheça esculturas de Nina Eick

Luís XIV

Nina explica que gosta de ver as marcas dos dedos e da fôrma nos rostos. Acredita que isso dá movimento à peça. Escolhe imagens de maneira aleatória, mas também esculpe a partir de encomendas. A cabeça de Luís XIV, por exemplo, está sendo desenvolvida para o curador do Palácio do Planalto, em Brasília.

— Esse Luís XIV foi um horror. Já fiz três vezes e destruí. Agora está como eu quero. Foi muito difícil fazer — revela.

Escultura do rosto do monarca francês Luís XIV. André Ávila / Agencia RBS

"Soberania"

A artista inclusive já tem uma lebre deitada com uma leoa sobre a pata no mesmo Palácio do Planalto. Esta obra ganhou o nome de Soberania.

"Soberania" mostra uma lebre com uma leoa sobre a pata. Nina Eick / Arquivo pessoal

Tutora com cadela

Os trabalhos sob encomenda são solicitados por associações e entidades que pedem peças para homenagear alguém.

Uma obra que gostou de executar foi uma encomenda de uma arquiteta de Ouro Preto (MG) que pediu uma escultura para eternizar a relação com a cadela de estimação. Essa cliente deu referências e liberdade para a artista criar.

Tutora eternizada com cadela. Nina Eick / Arquivo pessoal

Estátua de Katharina von Bora

Uma das peças que Nina mais se orgulha de ter criado está exposta na Faculdades EST, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Trata-se de um monumento às mulheres que atuaram na Reforma Protestante, homenageando Katharina von Bora, esposa do líder Martinho Lutero.

Inaugurada em 27 de outubro de 2017, a escultura celebra a justiça de gênero.

Monumento que retrata Katharina von Bora está na Faculdades EST, em São Leopoldo. Nina Eick / Arquivo pessoal

Edward Mãos de Tesoura

A artista menciona a literatura e o cinema como fatores importantes para sua criação. Três consagrados escritores da literatura brasileira são referência para ela: Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Machado de Assis.

O cinema inspirou uma escultura do personagem Edward Mãos de Tesoura, do filme de 1990 dirigido por Tim Burton e protagonizado por Johnny Depp — sua atuação influenciou de certa maneira a artista gaúcha.

Cabeça do personagem Edward Mãos de Tesoura sendo esculpida. Nina Eick / Arquivo pessoal

"Não saberia fazer outra coisa"

As cabeças são primeiro produzidas em argila. Depois, é feita a fôrma em gesso e, por fim, a figura é reproduzida em cimento ou outros materiais, como gesso e resina. Para o futuro, planeja também criar obras para jardins.

— A argila é o material mais fácil para modelar. O movimento de cabeça e a musculatura vou olhando no espelho. Agora, tem alguns que são tensos. Fazer obras com cera dá dor de cabeça por causa da fumaça. Tenho que trabalhar aos poucos, não posso ficar seis horas como fico nas de argila — detalha.

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Ela tem as ideias e procura materializá-las no espaço. Não espera ser descoberta. Trata de criar suas obras.

— Para mim, não tinha escolha. Sou artista, não saberia fazer outra coisa.

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