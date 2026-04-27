Artes

Famosos e anônimos
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De Chico Buarque a Luís XIV da França: conheça as esculturas de cabeças da artista gaúcha Nina Eick

No ateliê de seu apartamento no bairro Menino Deus, a porto-alegrense de 39 anos produz obras inspiradas na literatura, no cinema e nos sonhos

André Malinoski

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