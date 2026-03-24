Noite dos Museus anuncia data da edição que celebra 10 anos do evento

Em 2025, evento reuniu 250 mil pessoas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A décima edição da Noite dos Museus já tem data para acontecer: 28 de novembro deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela organização do evento.

Criado em 2016, o projeto nasceu com o intuito de aproximar o público das instituições culturais de Porto Alegre e incentivar a visita a exposições e espaços de arte. Desde a fundação, um milhão de pessoas já marcaram presença no evento — somente em 2025 foram mais de 250 mil participantes.

Para a décima edição, a Noite dos Museus promete dezenas de centros culturais abertos para visitação no dia 28 de novembro, das 18h até a meia-noite, e diversas apresentações artísticas realizadas dentro das instituições e em diferentes palcos espalhados pela cidade, de forma gratuita.

Edital para músicos

Músicos que tenham interesse em participar do evento também já podem se inscrever através de um edital público. Conforme a organização, podem se candidatar profissionais, bandas, grupos ou coletivos independentes, assim como produtores musicais representantes de projetos de música instrumental, erudita ou popular.

Para participar do edital, é necessário que sejam pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais (MEI) e que as apresentações musicais sejam integralmente autorais.