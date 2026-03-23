"É uma descoberta": exposição exibe fotos inéditas da passagem do Graf Zeppelin por Porto Alegre em 1934

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Imagens da passagem do zepelim por Porto Alegre feitas pelo artista Francisco Bellanca eram inéditas até agora. Francisco Bellanca / Acervo Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre

Fotos inéditas do histórico sobrevoo do Graf Zeppelin sobre Porto Alegre serão exibidas pela primeira vez ao público em uma exposição que será aberta nesta sexta-feira (27) na Capital.

Em 29 de junho de 1934, o dirigível alemão passou pelo céu da cidade quando viajava em direção a Buenos Aires. Na ocasião, o artista Francisco Bellanca (1895-1974) fotografou o "charuto voador" no Campo da Redenção, atual Parque Farroupilha.

Em 2001, as imagens em preto e branco foram doadas ao Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre por familiares de Bellanca, que ainda cederam centenas de outros itens para o espaço.

Agora, essas relíquias com mais de nove décadas de existência poderão ser vistas na exposição Bellanca — Uma Visão de Porto Alegre, que será exibida na Casa da Memória Unimed Federação RS, com entrada gratuita (veja detalhes ao final). Os curadores são o historiador da arte José Francisco Alves e o pesquisador Marco Aurélio Biermann Pinto.

— As fotos do Graf Zeppelin são inéditas no sentido de nunca terem sido exibidas ao público antes. Inclusive esse material do zepelim é uma surpresa. Faz só alguns meses que descobri que o Bellanca fazia fotos —conta Alves.

As imagens foram encontradas pela curadoria da exposição durante a abertura de centenas de peças e materiais do artista no Memorial da Câmara Municipal.

Trata-se de um grande achado, especialmente por registrar o dirigível no céu e a aglomeração das pessoas no atual Parque Farroupilha.

Registros da passagem do zepelim foram feitos no Campo da Redenção, atual Parque Farroupilha. Francisco Bellanca / Acervo Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre

— É uma descoberta. Primeiro, que ele fazia fotos e publicava em revistas, e segundo que tinha feito esse tipo de registro, que poucas pessoas fizeram do zepelim. Bastante surpreendente esse lado do Bellanca que agora nos lega fotos inéditas desse episódio — acrescenta Alves.

Segundo ele, Bellanca raramente fazia fotos. Em 1914, publicou imagens na revista Estância, da União dos Criadores do RS, que tinha sede na Rua da Praia, ao lado da Casa Victor (atual Livraria Paulinas).

Na revista Máscara, foi encontrada uma foto de 1923 do escritor Dyonélio Machado, autor de Os Ratos e O Louco do Cati, como sendo de autoria de Bellanca.

O que se vê nas imagens

Há 92 anos, porto-alegrenses pararam para ver o dirigível. Francisco Bellanca / Acervo Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre

As fotos de Bellanca registram as evoluções do dirigível no céu e a aglomeração do público em terra. É possível ver pessoas de diversas idades com chapéus e roupas de inverno no Campo da Redenção.

Em uma das imagens (veja no topo desta reportagem), aparece um policial montado em um cavalo, e uma mulher olha para o local de onde a foto foi tirada bem no momento do registro. Ao fundo, vê-se ainda uma carroça e aparece uma chaminé.

Em outro registro (veja logo acima), diversas pessoas parecem conversar e admirar o dirigível. À direita, é possível ver parte de uma bicicleta.

Cartão-postal

Cartão-postal produzido pela Casa do Amador mostra o dirigível a partir da Rua Duque de Caxias. Casa do Amador / Acervo Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre

Uma foto do zepelim em especial chama a atenção. Não foi feita por Bellanca e leva o crédito da Casa do Amador.

Trata-se de um cartão-postal enviado de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, pelo irmão para Bellanca em 1940 — seis anos após a passagem do dirigível pela Capital.

Nesta imagem (veja acima), o zepelim foi fotografado a partir da Rua Duque de Caxias, no Centro Histórico. Em primeiro plano, à esquerda, parte do Colégio Anchieta foi registrada. Na época, a instituição de ensino ficava ali. Vislumbram-se o Pão dos Pobres, a orla da Praia de Belas e o Morro Santa Tereza. O Guaíba e dois trapiches aparecem ao fundo.

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Destaques da mostra

Quem visitar a exposição poderá ver, ainda, outras obras inéditas do artista produzidas desde a década de 1910.

São pinturas a óleo, desenhos a grafite e nanquim, projetos arquitetônicos, logos, esboços e ilustrações concluídas, capas de livros e outros suportes.

Também serão exibidos pela primeira vez os originais das duas primeiras versões do brasão de Porto Alegre, realizadas por ele em 1950.

Bellanca — Uma Visão de Porto Alegre