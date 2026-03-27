Caravana do Sesc leva cultura para 33 municípios do RS até domingo

Projeto nasceu em 2024, com a intenção de auxiliar a classe artística. Raquel Durigon / Divulgação

11 ônibus, 33 cidades, 550 artistas e 100 profissionais de produção. Os números superlativos fazem parte de uma caravana que vai circular desta sexta-feira (27) ao domingo (29) no RS.

O projeto Nossa Arte Circula RS, promovido pelo Sesc-RS, oferece atrações artísticas gratuitas voltadas à literatura, artes cênicas, música e artes visuais.

O projeto nasceu em 2024, com a intenção de auxiliar a classe artística, após a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul.

— Ele nasce nesse lugar de incentivo econômico à produção artística. Em 2025, nós retomamos e entendemos o projeto como uma possibilidade de continuar essa movimentação econômica, para muitos coletivos, e uma possibilidade também de estabelecermos um fluxo de eventos culturais em municípios gaúchos — explica Jane Schoninger, coordenadora de cultura do Sesc-RS.

Novidades

Neste ano, o projeto traz algumas mudanças. Uma delas é que, pela primeira vez, todos os ônibus da caravana saem juntos. Nas duas edições anteriores, os espetáculos circulavam em períodos diferentes.

— Esse ano também, para além das apresentações de teatro e de música, temos as ações de literatura e de artes visuais. Aumenta o escopo na linguagem artística e tem outras possibilidades — diz a coordenadora.

Outra novidade é a descentralização do projeto:

— A gente tem um olhar para o interior do Estado. A gente tem artistas de Butiá, de Carlos Barbosa, de Lajeado [...] Então, de uma certa forma, descentralizando também essa seleção — complementa.

As atrações

Artes cênicas, visuais e literatura estão presentes no projeto. Tayhú Wieser / Divulgação

O Lançador de Foguetes é um espetáculo de Canoas, na Região Metropolitana. Apresentado há 20 anos, está participando do Nossa Arte Circula RS pela primeira vez. A peça mistura humor, um pouco de ciência, teatro, circo e é voltado para toda a família.

— O personagem é um cientista que está sempre na busca de um lugar ideal para, junto ao público, fazer suas experiências ditas científicas e lançar foguetes para o ar — conta Luciano Wieser, que também é o ator principal da peça.

Além disso, o espetáculo prende a atenção de que assiste pela curiosidade, pela utilização de itens do cotidiano.

— As pessoas também identificam esses objetos transformados ali e acabam criando uma relação com isso. As coisas que são do cotidiano, da casa, são transformadas em objetos científicos, em coisas para brincar — explica.

Literatura

Além disso, também há espaço para cultura literária. O Pescador de Livros, vai ser apresentado em Lajeado, São Leopoldo e Porto Alegre. O espetáculo narra a trajetória de Chicão, um passofundense reciclador e que, mesmo sendo uma pessoa humilde, tinha amor pelos livros. Ele recolheu do lixo milhares de livros e construiu uma biblioteca.

— A gente narra a trajetória dele, através de uma brincadeira com a literatura, inspirada em trechos de livros, vai se costurando a narrativa da história desse homem, do povo que tinha tanto amor pelo saber, pela literatura — explica Guto Pasini, ator e diretor artístico.

A caravana

Cada veículo viajará para um trio de cidades com os grupos artísticos e a produção do projeto. Durante a caravana, eles vão conviver durante cinco dias.

— Isso também foi pensado na criação, para além desse movimento de fomento. É uma forma de esses profissionais se conhecerem. É um espaço de fortalecimento de redes entre esses coletivos artísticos, né? E que pode surgir, parcerias artísticas entre essas pessoas — conta Jane.

Confira as cidades que o projeto vai passar

Vão receber as caravanas os municípios de Alegrete, Bento Gonçalves, Camaquã, Carazinho, Caxias do Sul, Chuí, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Gravataí, Lajeado, Montenegro, Nova Santa Rita, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rodeio Bonito, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, São Sebastião do Caí, Taquara, Tramandaí, Três de Maio, Três Passos, Uruguaiana, Vacaria e Venâncio Aires.

Demais detalhes sobre horários e locais das apresentações de cada cidade serão divulgados no site do Sesc.