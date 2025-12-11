O que fazer no verão em Porto Alegre? Veja os destaques dos museus e dos espaços culturais

Museu da Cultura Hip Hop RS traz conteúdos sobre a história do movimento no Brasil e no mundo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As férias de verão podem ser uma oportunidade para visitar com tranquilidade as exposições disponíveis nos principais centros culturais e museus de Porto Alegre. Com menos gente na Capital, é raro que o visitante precise enfrentar filas ou grandes aglomerações para circular por esses espaços.

O Centro Histórico concentra alguns dos prédios que abrigam importantes exposições artísticas. Na Praça da Alfândega, por exemplo, estão o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e o Farol Santander Porto Alegre. Perto dali, outra atração imperdível é a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), que recentemente completou 35 anos.

Também há lugares mais descentralizados, como o Museu da Cultura Hip Hop RS, na Vila Ipiranga – que terá uma série de atrações neste sábado (13) –, e o Instituto Ling, localizado no bairro Três Figueiras.

É recomendável que o visitante confira a programação divulgada nos sites desses locais, pois a entrada é gratuita na imensa maioria, e os horários podem sofrer alterações em função do período de menor público.

Museu da Cultura Hip Hop RS

Local conta com dois andares que abrigam áreas de exposições. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Com dois andares que abrigam áreas de exposições, o Museu apresenta, no primeiro piso, a Exposição Permanente, que reúne conteúdos sobre a história do movimento no Brasil e no mundo.

Outras cinco salas de exposições fazem parte do local: Universo Hip Hop, Hip Hop em Movimento, A Arte de Fazer Parte, Reconstrução Hip Hop e as salas temporárias, que mudam conforme o calendário do edital Vem Pro Museu.

No dia 7 de fevereiro, será inaugurada outra exposição – ainda sem título definido – que irá contar a história dos últimos 40 anos do hip hop no Estado.

Sábado de festa

Neste sábado (13), data de aniversário de dois anos de abertura do Museu, será inaugurada, a partir das 9h, a exposição CPG Klan – A Revolução das Ruas, que reúne obras de mais de 30 grafiteiros e grafiteiras do Rio Grande do Sul. As peças contam a história do grafite no Brasil e no mundo. A mostra seguirá até março de 2026.

O aniversário também terá apresentações de Major RD, Drik Barbosa, Cristal, Kamau, Branco RP3 e DJ Mosquito. As atrações sobem ao palco em um evento gratuito, a partir das 14h. Também participam os MCs do grupo Poetas Vivos; os DJs Benhur e Kindjay; o grupo de breaking Gauchóques; e o grafiteiro Bernardinho Vent Art. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria online. Para a validação da entrada, é necessário doar um quilo de alimento não perecível.

A celebração terá ainda Batalha de Tag (graffiti) com apresentação do artista Reis e Batalha de Breaking, sob o comando de Ramonstra e Will Footworksquad. Os vencedores de cada modalidade ganham o prêmio de R$ 1 mil. As inscrições serão feitas no dia do evento, a partir das 14h por ordem de chegada, sendo oito vagas para tag e outras oito vagas para breaking.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

Margs inaugura uma nova mostra neste final de semana. Duda Fortes / Agencia RBS

Outra programação que começa neste sábado, às 10h30min, é a inauguração da exposição Carlos Pasquetti – Espaços para Esconderijos. O evento contará também com o lançamento de 13 catálogos do programa editorial do museu.

A retrospectiva ocupará todos os espaços do primeiro andar e destaca a produção de mais de 50 anos do artista gaúcho Carlos Pasquetti (1948–2022). A curadoria é do diretor da instituição, Francisco Dalcol, e dos curadores convidados Alexandre Copês e Nelson Azevedo.

Leia Mais Série convida o público a redescobrir a riqueza artística e histórica do Palácio Piratini

Já em 24 de janeiro de 2026, o Margs inaugura sua primeira exposição do ano: Nervo Óptico 50 anos – Um Manifesto. Trata-se de uma homenagem ao Nervo Óptico (1976–1978), com o resgate do evento de estreia do coletivo de artistas, realizado no próprio museu em dezembro de 1976. A mostra seguirá em cartaz até 26 de abril.

Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

O espaço reúne atrações variadas em cada andar. Camila Hermes / Agencia RBS

Um dos principais espaços com diferentes atrações artísticas na Capital, a CCMQ inaugura, nesta quinta-feira (11), às 18h, a instalação Interfaces Mutantes, com entrada gratuita. A criação é de Angel Borgese Gomes, bacharela em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com curadoria de Michel Au Hasard. A obra, que funde escultura e som em experimentações digitais, pode ser vista na Sala Radamés Gnattali (4º andar).

Leia Mais Exposição gratuita no Margs homenageia trajetória de mestre das artes plásticas do RS

Também há uma série de exposições permanentes nos demais andares, com destaque para a vida, a obra e objetos de Mario Quintana e Elis Regina, além da exposição Theodor Wiederspahn, do Espaço de Memória do Teatro Gaúcho e do Memorial Oliveira Silveira.

Ainda em dezembro, será lançado o edital de ocupação do Espaço Marilene Bertoncheli e o Projeto Vitrine CCMQ + RS Criativo, especial de 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis.

Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS)

MACRS tem uma sede instalada no 4° Distrito. Jefferson Botega / Agencia RBS

O público pode conferir uma série de exposições em diferentes espaços da CCMQ e também na nova sede instalada no 4º Distrito (leia mais abaixo). Um exemplo é Acervo em Foco: Rommulo Vieira Conceição, com curadoria da equipe do MACRS, no Espaço Marilene Bertoncheli, localizado no térreo. Está em exibição a obra Cozinha Banheiro (2025), do artista, que pode ser vista até 1º de março de 2026.

Já a mostra FIBRA – II Bienal de Arte Têxtil Contemporânea é uma exposição coletiva instalada na Galeria Sotero Cosme e na Fotogaleria Virgílio Calegari (6º e 7º andares da CCMQ). O encerramento está previsto para 25 de janeiro.

Leia Mais Teatro em Passo Fundo: conheça os grupos e palcos que mantêm viva a arte na cidade

No dia 16 de dezembro, será inaugurada outra exposição coletiva do espaço, +Acervo: Ensaio Sobre Cores. Com curadoria do Setor de Acervo do MACRS, ocupará a Galeria Augusto Meyer (3º andar da CCMQ) e apresenta as doações mais recentes recebidas pelo museu entre 2024 e 2025. A visitação segue até 8 de março.

A partir de 5 de fevereiro, começam duas novas exposições, ambas em cartaz até 5 de abril: Território em Contexto, que será apresentada na Galeria Sotero Cosme e exibe obras de artistas visuais de diferentes regiões do país produzidas durante a Residência Casa Movente 2025, no contexto das Missões; e Acervo em Foco: Élcio Rossini, que ocupará a Galeria Virgílio Calegari.

MACRS no 4º Distrito

Nessa programação, a exposição Três Casas, do artista Nuno Ramos, fica em cartaz até 11 de janeiro. Em seguida, o local recebe o evento Entre Museus, que apresentará uma intervenção de Rommulo Vieira Conceição no dia 31 de janeiro.

A partir de 14 de março, está prevista a abertura da exposição Natureza Plástica, de Eduardo Srur. O prédio está localizado na Rua Comendador Azevedo, 256, no bairro Floresta.

Instituto Ling

Espaço tem diversas exposições programadas para 2026. Carlos Stein / Divulgação

Quem estiver pelo bairro Três Figueiras pode visitar a exposição inédita mezo-móbile: síntese do sublime e misterioso, de Guto Lacaz. Concebida especialmente para dialogar com o espaço expositivo, a mostra apresenta uma instalação inédita que permite a participação de pequenos grupos, criando momentos de proximidade entre desconhecidos que passam a dividir o interior da obra enquanto ela “respira” ao redor. A exposição fica em cartaz até 31 de janeiro de 2026, com visitação livre de segunda a sábado, das 10h30min às 20h.

Até 21 de fevereiro segue em exibição o mural de grandes dimensões criado por Valdson Ramos, que propõe conectar a cultura do Rio Grande do Sul à do Centro-Oeste brasileiro. A intervenção integra o projeto Ling Apresenta: Quando as Fronteiras se Dissolvem, com curadoria de Paulo Henrique Silva. A obra convida o público a refletir sobre as Missões Jesuíticas e sua participação no processo colonizador. A visitação ocorre de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h, com entrada franca.

Em março, serão inauguradas outras duas exposições. A nova temporada do projeto Ling Apresenta terá curadoria de Galciani Neves, com seleção de artistas da região Sudeste do país. A primeira intervenção começa no dia 9. Já a exposição Dias Normais, individual de Shirley Paes Leme, com curadoria de Tálisson Melo, será inaugurada em 17 de março.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom)

Na próxima segunda-feira, o Museu inaugura exposição "Ari 90 anos". Anderson Fetter / Agencia RBS

Na segunda-feira (15), o Museu inaugura, às 14h, a exposição ARI 90 anos, celebrando nove décadas de atividade da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). A visitação é gratuita.

Em janeiro de 2026, além de ARI 90 anos, o circuito contará com as seguintes mostras: Esquina da Comunicação, Presença Negra, Paralelos: a comunicação em quatro linhas e Parque da Comunicação.

No dia 29 de janeiro, está prevista a inauguração da nova mostra fotográfica que fará relação com o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A exposição segue em processo de curadoria e pesquisa.

Leia Mais Quem é Beatriz Ferrão, a artista muralista de Passo Fundo que cria artes orgânicas e vende até para fora do Brasil

Foyer do Multipalco Eva Sopher

A exposição Rituais de Aparição: Ver e Ser Vista, realizada pela Fundação Theatro São Pedro em parceria com o Museu Histórico Julio de Castilhos, pode ser visitada até 19 de dezembro no foyer do Multipalco Eva Sopher.

Com curadoria da historiadora Doris Couto, a mostra apresenta vestidos de gala, leques delicados, binóculos de ópera, bolsas de mão e sapatos cuidadosamente selecionados para compor um cenário em que o corpo era presença e linguagem. O horário de visitação é das 12h às 19h.

Museu da UFRGS

A exposição Céus do Sul: Uma travessia entre memórias, territórios e saberes reúne conteúdos produzidos por planetários, grupos de pesquisa, artistas, extensionistas e comunidades. A curadoria é da professora do Departamento de Astronomia da UFRGS Daniela Pavani e da equipe do museu. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira (exceto às quintas), das 9h às 18h.

Outra atração aberta ao público é Acervo Angelo Guido – um artista e intelectual em documentos, dedicada ao mais influente crítico e historiador da arte do Estado. A curadoria é de Paula Ramos e Paulo Gomes. A exposição segue aberta até 28 de abril de 2026, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Além dessas, a UFRGS conta com uma série de outras atrações em diferentes campi. Mais informações estão disponíveis no site.

Fundação Iberê Camargo e Farol Santander

A Fundação Iberê Camargo ainda está em processo de definição de artistas e datas para 2026. Já o Farol Santander Porto Alegre, até a publicação desta matéria, também não havia finalizado sua programação de verão.