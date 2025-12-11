O que fazer no verão em Porto Alegre? Veja os destaques dos museus e dos espaços culturais

As férias de verão podem ser uma oportunidade para visitar com tranquilidade as exposições disponíveis nos principais centros culturais e museus de Porto Alegre. Com menos gente na Capital, é raro que o visitante precise enfrentar filas ou grandes aglomerações para circular por esses espaços.
O Centro Histórico concentra alguns dos prédios que abrigam importantes exposições artísticas. Na Praça da Alfândega, por exemplo, estão o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e o Farol Santander Porto Alegre. Perto dali, outra atração imperdível é a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), que recentemente completou 35 anos.
Também há lugares mais descentralizados, como o Museu da Cultura Hip Hop RS, na Vila Ipiranga – que terá uma série de atrações neste sábado (13) –, e o Instituto Ling, localizado no bairro Três Figueiras.
É recomendável que o visitante confira a programação divulgada nos sites desses locais, pois a entrada é gratuita na imensa maioria, e os horários podem sofrer alterações em função do período de menor público.
Museu da Cultura Hip Hop RS
Com dois andares que abrigam áreas de exposições, o Museu apresenta, no primeiro piso, a Exposição Permanente, que reúne conteúdos sobre a história do movimento no Brasil e no mundo.
Outras cinco salas de exposições fazem parte do local: Universo Hip Hop, Hip Hop em Movimento, A Arte de Fazer Parte, Reconstrução Hip Hop e as salas temporárias, que mudam conforme o calendário do edital Vem Pro Museu.
No dia 7 de fevereiro, será inaugurada outra exposição – ainda sem título definido – que irá contar a história dos últimos 40 anos do hip hop no Estado.
Sábado de festa
Neste sábado (13), data de aniversário de dois anos de abertura do Museu, será inaugurada, a partir das 9h, a exposição CPG Klan – A Revolução das Ruas, que reúne obras de mais de 30 grafiteiros e grafiteiras do Rio Grande do Sul. As peças contam a história do grafite no Brasil e no mundo. A mostra seguirá até março de 2026.
O aniversário também terá apresentações de Major RD, Drik Barbosa, Cristal, Kamau, Branco RP3 e DJ Mosquito. As atrações sobem ao palco em um evento gratuito, a partir das 14h. Também participam os MCs do grupo Poetas Vivos; os DJs Benhur e Kindjay; o grupo de breaking Gauchóques; e o grafiteiro Bernardinho Vent Art. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria online. Para a validação da entrada, é necessário doar um quilo de alimento não perecível.
A celebração terá ainda Batalha de Tag (graffiti) com apresentação do artista Reis e Batalha de Breaking, sob o comando de Ramonstra e Will Footworksquad. Os vencedores de cada modalidade ganham o prêmio de R$ 1 mil. As inscrições serão feitas no dia do evento, a partir das 14h por ordem de chegada, sendo oito vagas para tag e outras oito vagas para breaking.
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)
Outra programação que começa neste sábado, às 10h30min, é a inauguração da exposição Carlos Pasquetti – Espaços para Esconderijos. O evento contará também com o lançamento de 13 catálogos do programa editorial do museu.
A retrospectiva ocupará todos os espaços do primeiro andar e destaca a produção de mais de 50 anos do artista gaúcho Carlos Pasquetti (1948–2022). A curadoria é do diretor da instituição, Francisco Dalcol, e dos curadores convidados Alexandre Copês e Nelson Azevedo.
Já em 24 de janeiro de 2026, o Margs inaugura sua primeira exposição do ano: Nervo Óptico 50 anos – Um Manifesto. Trata-se de uma homenagem ao Nervo Óptico (1976–1978), com o resgate do evento de estreia do coletivo de artistas, realizado no próprio museu em dezembro de 1976. A mostra seguirá em cartaz até 26 de abril.
Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)
Um dos principais espaços com diferentes atrações artísticas na Capital, a CCMQ inaugura, nesta quinta-feira (11), às 18h, a instalação Interfaces Mutantes, com entrada gratuita. A criação é de Angel Borgese Gomes, bacharela em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com curadoria de Michel Au Hasard. A obra, que funde escultura e som em experimentações digitais, pode ser vista na Sala Radamés Gnattali (4º andar).
Também há uma série de exposições permanentes nos demais andares, com destaque para a vida, a obra e objetos de Mario Quintana e Elis Regina, além da exposição Theodor Wiederspahn, do Espaço de Memória do Teatro Gaúcho e do Memorial Oliveira Silveira.
Ainda em dezembro, será lançado o edital de ocupação do Espaço Marilene Bertoncheli e o Projeto Vitrine CCMQ + RS Criativo, especial de 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis.
Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS)
O público pode conferir uma série de exposições em diferentes espaços da CCMQ e também na nova sede instalada no 4º Distrito (leia mais abaixo). Um exemplo é Acervo em Foco: Rommulo Vieira Conceição, com curadoria da equipe do MACRS, no Espaço Marilene Bertoncheli, localizado no térreo. Está em exibição a obra Cozinha Banheiro (2025), do artista, que pode ser vista até 1º de março de 2026.
Já a mostra FIBRA – II Bienal de Arte Têxtil Contemporânea é uma exposição coletiva instalada na Galeria Sotero Cosme e na Fotogaleria Virgílio Calegari (6º e 7º andares da CCMQ). O encerramento está previsto para 25 de janeiro.
No dia 16 de dezembro, será inaugurada outra exposição coletiva do espaço, +Acervo: Ensaio Sobre Cores. Com curadoria do Setor de Acervo do MACRS, ocupará a Galeria Augusto Meyer (3º andar da CCMQ) e apresenta as doações mais recentes recebidas pelo museu entre 2024 e 2025. A visitação segue até 8 de março.
A partir de 5 de fevereiro, começam duas novas exposições, ambas em cartaz até 5 de abril: Território em Contexto, que será apresentada na Galeria Sotero Cosme e exibe obras de artistas visuais de diferentes regiões do país produzidas durante a Residência Casa Movente 2025, no contexto das Missões; e Acervo em Foco: Élcio Rossini, que ocupará a Galeria Virgílio Calegari.
MACRS no 4º Distrito
Nessa programação, a exposição Três Casas, do artista Nuno Ramos, fica em cartaz até 11 de janeiro. Em seguida, o local recebe o evento Entre Museus, que apresentará uma intervenção de Rommulo Vieira Conceição no dia 31 de janeiro.
A partir de 14 de março, está prevista a abertura da exposição Natureza Plástica, de Eduardo Srur. O prédio está localizado na Rua Comendador Azevedo, 256, no bairro Floresta.
Instituto Ling
Quem estiver pelo bairro Três Figueiras pode visitar a exposição inédita mezo-móbile: síntese do sublime e misterioso, de Guto Lacaz. Concebida especialmente para dialogar com o espaço expositivo, a mostra apresenta uma instalação inédita que permite a participação de pequenos grupos, criando momentos de proximidade entre desconhecidos que passam a dividir o interior da obra enquanto ela “respira” ao redor. A exposição fica em cartaz até 31 de janeiro de 2026, com visitação livre de segunda a sábado, das 10h30min às 20h.
Até 21 de fevereiro segue em exibição o mural de grandes dimensões criado por Valdson Ramos, que propõe conectar a cultura do Rio Grande do Sul à do Centro-Oeste brasileiro. A intervenção integra o projeto Ling Apresenta: Quando as Fronteiras se Dissolvem, com curadoria de Paulo Henrique Silva. A obra convida o público a refletir sobre as Missões Jesuíticas e sua participação no processo colonizador. A visitação ocorre de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h, com entrada franca.
Em março, serão inauguradas outras duas exposições. A nova temporada do projeto Ling Apresenta terá curadoria de Galciani Neves, com seleção de artistas da região Sudeste do país. A primeira intervenção começa no dia 9. Já a exposição Dias Normais, individual de Shirley Paes Leme, com curadoria de Tálisson Melo, será inaugurada em 17 de março.
Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom)
Na segunda-feira (15), o Museu inaugura, às 14h, a exposição ARI 90 anos, celebrando nove décadas de atividade da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). A visitação é gratuita.
Em janeiro de 2026, além de ARI 90 anos, o circuito contará com as seguintes mostras: Esquina da Comunicação, Presença Negra, Paralelos: a comunicação em quatro linhas e Parque da Comunicação.
No dia 29 de janeiro, está prevista a inauguração da nova mostra fotográfica que fará relação com o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A exposição segue em processo de curadoria e pesquisa.
Foyer do Multipalco Eva Sopher
A exposição Rituais de Aparição: Ver e Ser Vista, realizada pela Fundação Theatro São Pedro em parceria com o Museu Histórico Julio de Castilhos, pode ser visitada até 19 de dezembro no foyer do Multipalco Eva Sopher.
Com curadoria da historiadora Doris Couto, a mostra apresenta vestidos de gala, leques delicados, binóculos de ópera, bolsas de mão e sapatos cuidadosamente selecionados para compor um cenário em que o corpo era presença e linguagem. O horário de visitação é das 12h às 19h.
Museu da UFRGS
A exposição Céus do Sul: Uma travessia entre memórias, territórios e saberes reúne conteúdos produzidos por planetários, grupos de pesquisa, artistas, extensionistas e comunidades. A curadoria é da professora do Departamento de Astronomia da UFRGS Daniela Pavani e da equipe do museu. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira (exceto às quintas), das 9h às 18h.
Outra atração aberta ao público é Acervo Angelo Guido – um artista e intelectual em documentos, dedicada ao mais influente crítico e historiador da arte do Estado. A curadoria é de Paula Ramos e Paulo Gomes. A exposição segue aberta até 28 de abril de 2026, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Além dessas, a UFRGS conta com uma série de outras atrações em diferentes campi. Mais informações estão disponíveis no site.
Fundação Iberê Camargo e Farol Santander
A Fundação Iberê Camargo ainda está em processo de definição de artistas e datas para 2026. Já o Farol Santander Porto Alegre, até a publicação desta matéria, também não havia finalizado sua programação de verão.
* As programações culturais são de responsabilidade dos museus e espaços e estão sujeitas a alterações