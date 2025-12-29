"Isso aqui é uma denúncia": exposição de fotos mostra degradação de bustos, placas e marcos de Porto Alegre

A exposição Patrimônios Violados em Porto Alegre, do fotógrafo Walter Karwatzki, escancara aos olhos do espectador um problema conhecido de todos: a degradação das obras públicas existentes em parques, praças e vias da cidade.
Em cartaz na galeria da Fundação Ecarta até 25 de janeiro de 2026 (veja detalhes abaixo), a mostra pretende evidenciar o descaso com que o tema vem sendo tratado.
— A arte tem que ter esse tipo de função. Isso aqui é uma denúncia, tanto para o poder público quanto para os cidadãos — afirma Karwatzki, 66 anos.
Natural de Maceió (AL), o fotógrafo vive há mais de quatro décadas em Porto Alegre. Por aqui, costuma circular nos parques Farroupilha (Redenção) e Marinha do Brasil e pela Praça da Alfândega, lugares onde percebeu uma grande quantidade de monumentos, bustos e placas homenageando figuras do passado.
— Começou a me incomodar quando eu via essas coisas dilapidadas e agredidas. Comparei com outras cidades e percebi que Porto Alegre largou de mão — diz Karwatzki.
Memória coletiva
Com curadoria de Niura A. Legramante Ribeiro, a exposição apresenta 11 fotografias de dimensões próximas ao tamanho real dos monumentos (veja a lista completa ao final). Também há um vídeo em que o monumento em homenagem a Assis Brasil, localizado no Parque Farroupilha, é mostrado antes das vandalizações e como está agora.
"A cidade vem se esvaziando de seus patrimônios. A memória coletiva perde seus testemunhos", escreve a curadora no texto de apresentação.
Para o fotógrafo, a exposição mostra que a arte deve ter uma função:
— Seria muito legal só buscar imagens bonitas de Porto Alegre. Mas falta denunciar esse tipo de coisa.
Como foi a pesquisa
Karwatzki diz que a maior dificuldade foi escolher apenas 11 imagens entre mais de 50 registros. Para aprofundar-se sobre as obras, consultou o livro A Escultura Pública de Porto Alegre, de José Francisco Alves.
— O Parque da Redenção é uma destruição só. Aí você vai para a Praça da Alfândega, que é central e com monitoramento, e o Monumento ao Barão de Santo Ângelo está dessa maneira. E o marco de inauguração da Avenida Farrapos, na Praça Pinheiro Machado, as pessoas nem enxergam de tão dilapidado que está — lamenta.
Trajetória de superação
Geógrafo aposentado, Karwatzki começou a se dedicar à fotografia em 2007, após sofrer um enfisema pulmonar que acarretou a perda de duas partes dos pulmões.
Foi então que começou a participar de mostras e exposições, integrou o Projeto Contato Escola e Estúdio Fotográfico e esteve nos comitês curatorial e deliberativo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS).
— É um hobby de luxo (ser fotógrafo). O meu ganha-pão sempre foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) como professor de geografia.
No final de 2020, passou por outro desafio de saúde: contraiu covid-19 e permaneceu 80 dias internado no Hospital Mãe de Deus, sendo 32 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Os pulmões resistiram bem à gravidade da doença, porém a audição foi impactada — precisa usar aparelhos auditivos em ambos os ouvidos. Após superar a experiência, pôde novamente se dedicar ao mundo da fotografia.
Exposição "Patrimônios Violados em Porto Alegre", de Walter Karwatzki
- Visitação de terça a domingo, das 10h às 18h, até 25 de janeiro de 2026. Nos sábados em que há shows do Ecarta Musical (dias 10 e 24 de janeiro), a exposição fica aberta das 10h às 15h
- Galeria da Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943), em Porto Alegre
- Entrada gratuita
- O espaço estará fechado desta quarta-feira (31/12) a sexta (2/1)
Monumentos retratados na exposição
Fotografias
- Monumento em homenagem ao Barão de Santo Ângelo (Praça da Alfândega)
- Monumento em homenagem ao Irmão Weibert (Praça Dom Sebastião)
- Monumento em homenagem a Francisco Brochado da Rocha (Av. Paulo Gama, perto da Reitoria da UFRGS)
- Monumento em homenagem a Apolinário Porto Alegre (Praça Argentina)
- Monumento em homenagem a João Wesley (Parque Farroupilha)
- Monumento em homenagem a Samuel Hahnemann (Parque Farroupilha)
- Monumento em homenagem a Florêncio Ygartua (Praça Júlio de Castilhos)
- Homenagem a Jaime Pereira da Costa Pereira (Parque Farroupilha)
- Obelisco da comunidade sírio-libanesa (Parque Farroupilha)
- Obelisco do cinquentenário da imigração italiana/Obelisco a Lívio Zambeccari (Praça Itália)
- Marco da inauguração da Avenida Farrapos (Praça Pinheiro Machado)
Vídeo
- Monumento em homenagem a Assis Brasil (Parque Farroupilha)